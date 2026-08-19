به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان سمنان که در استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرح‌های مسکونی، اظهار کرد: آینده‌نگری باید به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در اجرای طرح‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق اراضی ۱۱۸ هکتاری، افزود: این مخالفت بر اساس دلایل و ملاحظات فنی صورت گرفته و لازم است مستندات مربوطه برای تصمیم‌گیری دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار سمنان ادامه داد: با توجه به تقاضای مردمی برای اجرای طرح ویلایی‌سازی در دامغان، اداره‌کل راه و شهرسازی استان ضمن تهیه افق جمعیتی و مستندات مورد نیاز، موضوع را مجدداً برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

کولیوند همچنین بر ضرورت توجه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در اجرای طرح‌های مسکن تأکید کرد و گفت: هزینه‌های آماده‌سازی و اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت‌های مسکونی بالا است و باید پیش از اجرای طرح‌ها، نیازهای زیرساختی و چشم‌انداز جمعیتی مناطق به صورت دقیق بررسی شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از پروژه‌های آماده در هفته دولت، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افتتاح طرح‌های قابل بهره‌برداری تأکید کرد.

در این نشست همچنین موضوع اجرای خدمات زیربنایی در سایت‌های مسکونی شاهرود، آسفالت‌ریزی سایت هشت هکتاری لجران گرمسار، تخصیص قیر مورد نیاز سایت ۴۸ هکتاری و تأمین خدمات زیربنایی پروژه‌های شهر جدید ایوانکی مورد بررسی قرار گرفت.