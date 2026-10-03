واژگونی وانت حامل ذرت در بزرگراه بابایی جان راننده را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران،گفت: ساعت ۲۳:۱۲ شب گذشته، حادثه حریق یک دستگاه خودرو در بزرگراه بابایی به سمت شرق، لاین کندرو، ورودی شهرک بهشتی اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه وانت پیکان که بار ذرت حمل می‌کرد، هنگام حرکت به دلایل نامشخص با جدول کنار خیابان برخورد کرده و پس از واژگونی دچار آتش‌سوزی شده است. متأسفانه راننده خودرو داخل آن گرفتار شده بود.

ملکی افزود: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کردند، آتش را به سرعت خاموش کرده و راننده را از داخل خودرو خارج کردند و تحویل عوامل اورژانس دادند، اما متأسفانه مشخص شد این فرد جان خود را از دست داده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به وجود دو دستگاه موتور برق در قسمت بار وانت گفت: این موتورهای برق معمولاً برای تأمین روشنایی و روشن کردن لامپ‌ها در زمان توقف خودرو و فروش محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنزین موجود در این موتورهای برق می‌تواند باعث تشدید آتش‌سوزی یا حتی شروع آن شود که البته این موضوع توسط کارشناسان بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات در محل حادثه به پایان رسید و آتش‌نشانان در ساعت ۰۰:۲۸ بامداد به ایستگاه‌های خود بازگشتند.