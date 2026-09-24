اختصاص ۳۰ تخت دیالیز به مراکز درمانی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی بعدازظهر پنجشنبه در جریان نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به بررسی مسائل و نیازهای حوزه سلامت مازندران اظهار کرد: در این نشست، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل گزارشی از ظرفیتهای درمانی، نیازها و مسائل موجود در استان ارائه کردند و مقرر شد موارد مطرحشده در جریان بازدیدهای میدانی اعضای کمیسیون بررسی و پیگیری شود.
وی با اشاره به اختصاص ۳۰ تخت دیالیز به استان مازندران افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، این تختها با نظر نمایندگان سه حوزه انتخابیه استان توزیع میشود و هر حوزه از اختصاص ۱۰ تخت دیالیز بهرهمند خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای توسعه خدمات درمانی در بابل تصریح کرد: پیگیریهای مستمر حسن نتاج، نماینده مردم بابل، در حوزه سلامت و ارتباط با مجموعههای مرتبط با نظام سلامت، زمینهساز پیگیری و اجرای برخی برنامههای درمانی در منطقه شده است.
اسحاقی ادامه داد: در همین چارچوب، سفر چهار معاون وزیر بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به منطقه انجام شده و انتظار میرود نتایج این اقدامات در آینده نزدیک در حوزه خدمات درمانی بابل نمود پیدا کند.
وی همچنین به جایگاه مازندران در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: این استان در آن دوره میزبان جمعیت قابل توجهی از مهمانان و مردم مناطق مختلف کشور بوده و نقش مهمی در پشتیبانی و میزبانی ایفا کرده است.
در این نشست همچنین موضوعات مرتبط با زیرساختهای درمانی، تجهیزات پزشکی و نیازهای مراکز سلامت استان مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم پیگیری مطالبات حوزه سلامت مازندران تأکید شد.
نظر شما