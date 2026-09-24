به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح آمار تردد، تصادفات و اقدامات ترافیکی پلیس راه در شهریورماه اظهار کرد: شهریورماه یکی از ماه‌های حساس و پرتردد سال در جاده‌های کشور و استان است و امسال نیز حجم تردد در محورهای مواصلاتی قزوین افزایش قابل توجهی داشت.

وی افزود: در شهریورماه امسال بیش از ۳۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: با وجود افزایش قابل توجه حجم سفرها، مجموع تصادفات جاده‌ای در این مدت کاهش داشته و یک‌هزار و ۱۵۳ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کمتر است.

۲۹ فوتی و ۱۱۶ مجروح در تصادفات شهریور

تقی‌خانی با اشاره به پیامدهای انسانی تصادفات گفت: طی این مدت در ۱۶ فقره تصادف منجر به فوت در محورهای مواصلاتی استان، ۲۹ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین در ۷۳ فقره تصادف منجر به جرح، ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند که البته آمار نهایی جان‌باختگان هنوز به‌طور کامل بسته نشده و پس از تکمیل آمار پزشکی قانونی، رقم قطعی اعلام خواهد شد.

ثبت بیش از ۱۲۳ هزار تخلف حادثه‌ساز

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به اقدامات کنترلی و انتظامی پلیس راه در شهریورماه اظهار کرد: همزمان با افزایش حجم تردد، برخورد با تخلفات رانندگی به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز با جدیت در دستور کار مأموران پلیس راه قرار داشت و برخورد قانونی با متخلفان به‌صورت مستمر انجام شد.

وی افزود: در این مدت یک‌هزار و ۲۳۸۰۰۰ مورد تخلف حادثه‌ساز اعمال قانون شد و بیش از ۵۹ هزار فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی، ۳۲ هزار و ۵۰۰ فقره سرعت غیرمجاز و ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره نقص سیستم روشنایی خودرو نیز ثبت و با متخلفان برخورد قانونی شد.

تقی‌خانی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت پلیس صرف برخورد با رفتارهایی شده که مستقیماً با ایمنی سرنشینان و سایر کاربران راه ارتباط دارد؛ چراکه کمربند ایمنی، سرعت مطمئنه و سلامت سیستم روشنایی خودرو موضوعات تشریفاتی نیستند و هنگام وقوع حادثه می‌توانند تعیین‌کننده باشند.

انتقال بیش از یک‌هزار و ۲۲۰ خودرو به پارکینگ

وی همچنین از انتقال بیش از یک‌هزار و ۲۲۰ دستگاه خودرو متخلف به پارکینگ در شهریورماه خبر داد و گفت: خودروهایی که مرتکب تخلفات مؤثر و نقض مقررات رانندگی شده و ادامه حرکت آنها می‌توانست برای خود یا سایر کاربران راه خطرآفرین باشد، برابر مقررات توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: در حوزه توقیف ساعتی نیز مأموران پلیس راه بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو را در محورهای مواصلاتی استان به‌صورت ساعتی متوقف کردند تا ضمن کنترل وضعیت خودرو و راننده، از ادامه رفتارهای پرخطر و احتمال وقوع حادثه جلوگیری شود.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز، عدم توجه کافی به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی، سبقت غیرمجاز، رعایت نکردن فاصله طولی و بی‌توجهی به مقررات از جمله رفتارهایی هستند که در شرایط پرترافیک می‌توانند پیامدهای جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.

وی با تأکید بر جدیت پلیس در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز اظهار کرد: رویکرد پلیس در این حوزه صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری از وقوع تصادف و جلوگیری از تبدیل یک تخلف ساده به حادثه‌ای است که ممکن است به قیمت جان انسان‌ها تمام شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از رانندگان خواست پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه سیستم روشنایی و ترمزها، اطمینان حاصل کنند و همه سرنشینان را به بستن کمربند ایمنی ملزم کنند.

وی افزود: رانندگان باید در طول مسیر سرعت خود را با شرایط راه، وضعیت ترافیک، شرایط جوی و توانایی کنترل خودرو متناسب کنند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: پلیس راه استان قزوین نیز با استمرار حضور در محورهای مواصلاتی، پایش ترددها و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز تلاش می‌کند سهم خود را در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای ایفا کند، اما تحقق کامل این هدف بدون همکاری و مسئولیت‌پذیری رانندگان امکان‌پذیر نیست.

