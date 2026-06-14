به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی اظهار کرد: توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش باید به راهبرد اصلی کمیته امداد تبدیل شود.

وی افزود: حمایت از اقشار نیازمند، ایجاد اشتغال پایدار، از مؤثرترین راهکارهای کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تحقق جهاد تولید و حمایت از فعالیت‌های مولد، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی برای توسعه اشتغال مددجویان است.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز استقلال اقتصادی، ارتقای عزت‌نفس و بازگشت خانواده‌ها به چرخه تولید و توسعه اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: کمیته امداد با اجرای طرح‌های اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مسیر خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان را دنبال می‌کند.

وی افزود: تداوم همکاری دستگاه‌ها و حمایت از طرح‌های اشتغال‌آفرین، زمینه‌ساز خودکفایی مددجویان، کاهش فقر و تحقق اقتصاد مقاومتی در استان است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: ضروری است کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توسعه اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان را دنبال کند.