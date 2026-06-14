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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

دری: هم‌افزایی ادارات لازمه توسعه اشتغال مددجویان مرکزی است

دری: هم‌افزایی ادارات لازمه توسعه اشتغال مددجویان مرکزی است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی، توسعه اشتغال مددجویان این استان را نیازمند مشارکت همه‌جانبه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی اظهار کرد: توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش باید به راهبرد اصلی کمیته امداد تبدیل شود.

وی افزود: حمایت از اقشار نیازمند، ایجاد اشتغال پایدار، از مؤثرترین راهکارهای کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تحقق جهاد تولید و حمایت از فعالیت‌های مولد، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی برای توسعه اشتغال مددجویان است.

وی ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه‌ساز استقلال اقتصادی، ارتقای عزت‌نفس و بازگشت خانواده‌ها به چرخه تولید و توسعه اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: کمیته امداد با اجرای طرح‌های اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مسیر خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت و کاهش وابستگی آنان را دنبال می‌کند.

وی افزود: تداوم همکاری دستگاه‌ها و حمایت از طرح‌های اشتغال‌آفرین، زمینه‌ساز خودکفایی مددجویان، کاهش فقر و تحقق اقتصاد مقاومتی در استان است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: ضروری است کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توسعه اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان را دنبال کند.

کد مطلب 6860126

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