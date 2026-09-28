به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: با آغاز سال تحصیلی لباس فرم دانش‌آموزان بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه خانواده‌ها تبدیل شده است که علاوه بر قیمت، کیفیت دوخت و نحوه انتخاب تولیدی‌ها، گاهی با مشکلاتی در تحویل و تعویض لباس نیز همراه شده است. برخی خانواده‌ها از مشکلاتی که هنگام تهیه لباس فرم دانش‌آموزان با آن مواجه شده‌اند، گلایه دارند. در یکی از موارد تولیدی معرفی‌شده از سوی مدرسه، لباس فرم دانش‌آموز را دو سایز بزرگ‌تر از اندازه مورد نیاز دوخته و تحویل داده بود و با وجود اعتراض خانواده، حاضر به تعویض لباس نشده بود. خانواده برای پیگیری موضوع به مدیر مدرسه نیز مراجعه کرده بود، اما مدیر مدرسه اعلام کرده بود که من تولیدی لباس نیستم و خانواده باید خودشان برای حل مشکل به تولیدی مراجعه کنند.



اما مسئولان آموزش‌وپرورش شهر تهران تأکید دارند که برای ساماندهی فرآیند تولید و عرضه لباس فرم دانش‌آموزان، امسال سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده و تولیدی‌های مورد تأیید اتحادیه باید از طریق سامانه لباس فرم معرفی شوند. خلیل خراسانی رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره روند ساماندهی لباس فرم دانش‌آموزان اظهار کرد: امسال به دنبال این بودیم تا تولیدکننده واقعی کار کند و دست واسطه‌ها را قطع کنیم.



به گفته وی، مدیر مدرسه یا منطقه در صورت شناخت تولیدی، آن را معرفی می‌کرد و سامانه لباس فرم نیز در بستر "مای‌مدیو" سامانه آموزش‌وپرورش ایجاد شد تا تولیدی‌های معرفی‌شده در آن ثبت شوند. خراسانی توضیح داد: مناطق باید تولیدی‌های مورد تأیید اتحادیه را در سامانه ثبت کنند. در برخی مناطق 50 تولیدی و در برخی مناطق 10 تولیدی مورد تأیید اتحادیه معرفی شدند، تولیدی‌ها نیز باید با پروانه کسب و مجوز اتحادیه به منطقه مراجعه می‌کردند و مسئول انجمن اولیا و مربیان منطقه پس از بررسی مدارک، اسامی آنها را در سامانه ثبت می‌کرد و در صورت نیاز از اتحادیه نیز استعلام می‌گرفت.



قیمت لباس فرم منطقه‌ای تعیین شد



رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهر تهران درباره نحوه تعیین قیمت لباس فرم نیز گفت: اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک را دعوت کردیم و قیمت خود را اعلام کردند و به صمت نامه زدیم و قیمت اتحادیه را هم گرفتیم و به منطقه دادیم. به گفته خراسانی، استفاده از پارچه ایرانی و کیفیت دوخت از جمله مواردی بوده که آموزش‌وپرورش بر رعایت آنها تأکید داشته است.

همچنین در مناطق با حضور تولیدکننده، نماینده اتحادیه، مدیران مدارس و نماینده انجمن اولیا و مربیان مدرسه جلسه برگزار و قیمت اتحادیه اعلام می‌شد. وی افزود: هدف این بود که پایین‌ترین قیمت حتی پایین‌تر از قیمت اتحادیه نهایی شود و به همین دلیل قیمت لباس فرم به صورت منطقه‌ای اعلام شد و در هر منطقه متفاوت بود. خراسانی گفت: کمترین قیمت لباس فرم در منطقه 15 تعیین شده و در مجموع در شهر تهران، قیمت لباس فرم دوره ابتدایی نهایتاً یک میلیون و 900 هزار تومان است.

انتخاب تولیدی با مدرسه و نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان

بر اساس توضیحات رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهر تهران، مدیران مدارس در نهایت از میان تولیدکنندگان معرفی‌شده در سامانه مربوطه یک تولیدی را انتخاب می‌کردند. وی درباره معیار انتخاب تولیدی‌ها نیز گفت: حسن انجام کار تولیدی‌ها یکی از مواردی است که در قرارداد با آنها مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر تولیدی در سال‌های قبل شکایت داشته و آن را حل نکرده باشد، دیگر با آن تولیدی همکاری نمی‌شود.

با این حال، نمونه شکایتی که خانواده‌ها مطرح می‌کنند نشان می‌دهد مسئله صرفاً به انتخاب تولیدی محدود نمی‌شود و نحوه پاسخگویی مدرسه و تولیدی پس از تحویل لباس نیز برای خانواده‌ها اهمیت دارد. خراسانی درباره مسیر پیگیری شکایت‌ها تأکید کرد: خانواده‌ها در صورت مواجهه با مشکل در زمینه لباس فرم ابتدا باید به مدیر مدرسه مراجعه کنند تا مدیر از طریق تماس با تولیدی موضوع را پیگیری و مشکل را برطرف کند.

وی ادامه داد: اگر مدیر مدرسه اقدامی انجام نداد، خانواده می‌تواند به انجمن اولیا و مربیان منطقه مراجعه کند تا این انجمن با تولیدی وارد مذاکره شده و مشکل را حل کند. خراسانی همچنین تأکید کرد که در این موارد، پیگیری شکایت‌ها باید سریع انجام شود و در صورت مراجعه خانواده، در مدت زمان دو ساعت مشکل لباس فرم را حل می‌کنیم.

خرید از تولیدی معرفی‌شده اجباری نیست

یکی از نکات مورد تأکید آموزش‌وپرورش این است که خانواده‌ها الزام ندارند حتماً لباس فرم را از تولیدی معرفی‌شده توسط مدرسه تهیه کنند. خراسانی با اشاره به موضوعا مورد توجه در این زمینه گفت: اگر دانش‌آموز لباس فرم سال قبل را دارد و لباس همچنان قابل استفاده است، می‌تواند همان لباس را استفاده کند. موضوع دوم این است که تهیه لباس فرم الزاماً از تولیدکننده معرفی‌شده نیست و خانواده می‌تواند لباس فرم را از محل دیگری تهیه کند.



دریافت پورسانت از تولیدی‌ها برای مدارس ممنوع است



رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان شهر تهران همچنین بر ممنوعیت دریافت پورسانت از سوی مدارس از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: مدیر نظارت می‌کند و کاملاً ممنوع است گرفتن پورسانت توسط مدارس از تولیدی‌ها در گذشته چنین موضوعی وجود داشته است اما امسال گفتیم به هیچ عنوان این کار را نکنند. خراسانی همچنین از اقدام برخی تولیدی‌ها برای کاهش هزینه خانواده‌ها خبر داد و افزود: برخی تولیدی‌ها برای رفاه حال اولیا، لباس‌ها را با تخفیف ارائه کردند و بعضی از آنها نیز زمانی که متوجه شدند خانواده‌ای توانایی مالی کافی ندارد برای آن خانواده تخفیف در نظر گرفتند. وی در پایان شماره تماسی را برای ثبت شکایت خانواده‌ها در شهر تهران از وضعیت لباس فرم مدارس اعلام کرد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند شکایت خود را با شماره تماس 88962327 ثبت کنند که سریع رسیدگی می‌شود.