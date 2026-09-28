به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی گفت: به مناسبت گرامیداشت مرجع عالیقدر ، فقیه بزرگوار آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(ره) ؛ مجلس بزرگداشت این مرجع و فقیه نامدار روز چهارشنبه‌ ۸ مهرماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ از سوی بیت معظم آن مرجع عالیقدر آیت الله سید جعفر شبیری ، شورای حوزه علمیه تهران و سایر نهادهای حوزوی در مسجد مدرسه عالی شهید مطهری در میدان بهارستان تهران برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اعلام مطلب فوق گفت: رحلت آیت الله العظمی شبیری زنجانی ضایعه ای جبران ناپذیر بود که مراجع عالیقدر تقلید و حوزه‌ های علمیه را داغدار نمود که بهترین توصیفات درباره این مرجع بزرگ، تعابیر بلندی بود که در پیام رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ذکر شده بود.

محمودی افزود: مردم عزیز با حضور باشکوه در مراسم تشییع ایشان اوج وفاداری و پیوند عمیق خویش با مرجعیت شیعه را به نمایش گذاشتند و به منظور بزرگداشت ایشان محافل و مجالس متعدد در قم ، مشهد ، نجف اشرف و سایر بلاد برگزار شده است.