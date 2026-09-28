پایان تلخ مهمانی در کالپوش؛ «قارچ سمی» یک قربانی دیگر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف قارچ سمی در بخش کالپوش شهرستان میامی، طی روزهای گذشته سه قربانی بر جای گذاشت و دو نفر دیگر نیز بر اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند.

این حادثه چهار روز پیش در یکی از روستاهای بخش کالپوش شهرستان میامی رخ داد؛ زمانی که مردی از اهالی منطقه، فرزند، داماد، دختر و نوه خود را به مهمانی دعوت کرده بود.

بر اساس اطلاعات اولیه، پس از مصرف قارچ، اعضای این خانواده دچار مسمومیت شدند و سه مرد جان خود را از دست دادند. همچنین یک زن جوان و یک کودک نیز به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

با وجود اقدامات درمانی، امروز دوشنبه خبر رسید که کودک این خانواده نیز جان خود را از دست داده است.

با فوت این کودک، شمار جان‌باختگان حادثه مسمومیت ناشی از مصرف قارچ در بخش کالپوش شهرستان میامی به چهار نفر افزایش یافت.

گفته می‌شود بررسی‌ها و تحقیقات درباره ابعاد این حادثه و علت دقیق مسمومیت ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از اعلام مراجع مسئول منتشر خواهد شد.