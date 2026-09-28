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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

مسئولان بخش ارم با خانواده شهید شاخص استان بوشهر دیدار کردند

مسئولان بخش ارم با خانواده شهید شاخص استان بوشهر دیدار کردند

بوشهر- به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسئولان بخش ارم با خانواده شهید عبدالنبی یحیایی،شهید شاخص استان بوشهر دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در این دیدار ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس، فرصت مغتنمی برای بازخوانی ایثارگری‌ها، جان‌فشانی‌ها و رشادت‌های رزمندگان و شهدای والامقام است. شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت، استقلال و آرامش امروز کشور را تضمین کردند و ما مدیون صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان هستیم.

وی افزود:شهید عبدالنبی یحیایی به عنوان شهید شاخص استان بوشهر، نماد ایثار، فداکاری، ولایتمداری و از خودگذشتگی است و نام و یاد او همواره در دل مردم این منطقه زنده و جاودان خواهد ماند. تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، ملی و انقلابی است و همه مسئولان باید در خدمت‌رسانی به این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

بخشدار ارم در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: «امروز هرچه داریم از برکت خون شهداست. اگر در جامعه امنیت و آرامش حاکم است، مرهون از خودگذشتگی شهیدان و صبر و بردباری خانواده‌های آنان است. ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی را پاس بداریم.»

جعفری همچنین خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در کنار خانواده‌های شهدا، هم مایه دلگرمی این عزیزان است و هم یادآور مسئولیت سنگین ما در قبال خون شهدا و آرمان‌های آنان. باید با خدمت صادقانه به مردم، قدردان این ایثارگری‌ها باشیم.

در پایان این دیدار، به پاس قدردانی از مقام شامخ شهید عبدالنبی یحیایی و صبر و بردباری خانواده محترم ایشان، لوح تقدیر از سوی بخشداری ارم و اعضای شورای اداری بخش به خانواده این شهید اهدا شد.

خانواده شهید نیز ضمن قدردانی از حضور بخشدار و اعضای شورای اداری بخش، ابراز کردند: حضور مسئولان در کنار خانواده‌های شهدا مایه دلگرمی است و امیدواریم راه شهدا با خدمت صادقانه به مردم ادامه یابد.

کد مطلب 6961482

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