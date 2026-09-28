مسئولان بخش ارم با خانواده شهید شاخص استان بوشهر دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر دوشنبه در این دیدار ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس، فرصت مغتنمی برای بازخوانی ایثارگری‌ها، جان‌فشانی‌ها و رشادت‌های رزمندگان و شهدای والامقام است. شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت، استقلال و آرامش امروز کشور را تضمین کردند و ما مدیون صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان هستیم.

وی افزود:شهید عبدالنبی یحیایی به عنوان شهید شاخص استان بوشهر، نماد ایثار، فداکاری، ولایتمداری و از خودگذشتگی است و نام و یاد او همواره در دل مردم این منطقه زنده و جاودان خواهد ماند. تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، ملی و انقلابی است و همه مسئولان باید در خدمت‌رسانی به این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

بخشدار ارم در ادامه با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: «امروز هرچه داریم از برکت خون شهداست. اگر در جامعه امنیت و آرامش حاکم است، مرهون از خودگذشتگی شهیدان و صبر و بردباری خانواده‌های آنان است. ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی را پاس بداریم.»



جعفری همچنین خاطرنشان کرد: حضور مسئولان در کنار خانواده‌های شهدا، هم مایه دلگرمی این عزیزان است و هم یادآور مسئولیت سنگین ما در قبال خون شهدا و آرمان‌های آنان. باید با خدمت صادقانه به مردم، قدردان این ایثارگری‌ها باشیم.



در پایان این دیدار، به پاس قدردانی از مقام شامخ شهید عبدالنبی یحیایی و صبر و بردباری خانواده محترم ایشان، لوح تقدیر از سوی بخشداری ارم و اعضای شورای اداری بخش به خانواده این شهید اهدا شد.



خانواده شهید نیز ضمن قدردانی از حضور بخشدار و اعضای شورای اداری بخش، ابراز کردند: حضور مسئولان در کنار خانواده‌های شهدا مایه دلگرمی است و امیدواریم راه شهدا با خدمت صادقانه به مردم ادامه یابد.