به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست جهاد تبیین که به مناسبت هفته دفاع مقدس در اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شفت برگزار شد، گفت: جنگ تحمیلی نهال انقلاب اسلامی را مستحکم‌تر کرد و ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس، زمینه‌ساز اقتدار و جایگاه امروز کشور در عرصه بین‌المللی شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: ملت ایران همواره پای آرمان‌های انقلاب ایستاده و هیچ‌گاه زیر بار ظلم و زورگویی نرفته است.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به روحیه مقاومت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران به الگویی در عرصه مقاومت تبدیل شده‌اند و با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر و استکبار جهانی، مسیر عزت و استقلال کشور را دنبال کرده‌اند.

نقدپور با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: ملت ایران در آن دوران با وجود محدودیت‌ها، با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت در برابر دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهداف دشمنان محقق شود.

وی ادامه داد: تجربه ارزشمند ملت ایران در دوران دفاع مقدس، امروز نیز پشتوانه‌ای برای مقابله با تهدیدات و توطئه‌های دشمنان است و مردم با همان روحیه مقاومت، در برابر دشمن ایستادگی کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه شفت با اشاره به جنگ نرم دشمن در فضای مجازی و رسانه‌ها گفت: امروز میدان تقابل تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، باورها، اعتقادات و هویت نسل جوان را هدف قرار داده است.

نقدپور تصریح کرد: در چنین شرایطی، جهاد تبیین و روشنگری افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید با تبیین واقعیت‌ها، تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال صحیح مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس، در برابر عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن ایستادگی کرد.