به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر جمعه در آیین افتتاح یکی مرکز کارآفرینی در تبریز، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان نسل جوان در مسیر توسعه اقتصادی، اظهار کرد: فراهم کردن زمینه حضور جوانان در عرصه کسب‌وکار و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی در استان است.

پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت، معدن، تجارت و کارآفرینی برخوردار است، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که جوانان فرصت بیشتری برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینانه داشته باشند.

وی ادامه داد: حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، تسهیل حضور جوانان در عرصه اقتصاد و ایفای نقش حمایتی و تسهیل‌گر از سوی دولت، می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: بخش خصوصی همواره یکی از نقاط قوت آذربایجان شرقی بوده و توسعه اقتصادی نیازمند تعامل مؤثر میان دولت، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی است.

وی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور جوانان و زنان در عرصه کسب‌وکار، به تقویت روند ارزش‌آفرینی و رونق اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

پرنیان با اشاره به پیشینه اقتصادی تبریز اظهار کرد: این شهر همواره مهد تجارت و کارآفرینی بوده و آذربایجان شرقی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی برخوردار است که باید با هم‌افزایی همه بخش‌ها به فعلیت برسد.

وی خاطرنشان کرد: همگرایی میان دولت، بخش خصوصی، تشکل‌ها و نیروهای جوان، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کرده و می‌تواند جایگاه تبریز را به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت کند.