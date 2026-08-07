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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۳

پرنیان: توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی در گرو میدان‌داری جوانان است

پرنیان: توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی در گرو میدان‌داری جوانان است

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: توسعه اقتصادی استان با تکیه بر ظرفیت جوانان و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر جمعه در آیین افتتاح یکی مرکز کارآفرینی در تبریز، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان نسل جوان در مسیر توسعه اقتصادی، اظهار کرد: فراهم کردن زمینه حضور جوانان در عرصه کسب‌وکار و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی در استان است.

پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت، معدن، تجارت و کارآفرینی برخوردار است، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که جوانان فرصت بیشتری برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینانه داشته باشند.

وی ادامه داد: حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، تسهیل حضور جوانان در عرصه اقتصاد و ایفای نقش حمایتی و تسهیل‌گر از سوی دولت، می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: بخش خصوصی همواره یکی از نقاط قوت آذربایجان شرقی بوده و توسعه اقتصادی نیازمند تعامل مؤثر میان دولت، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی است.

وی همچنین بر ضرورت افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور جوانان و زنان در عرصه کسب‌وکار، به تقویت روند ارزش‌آفرینی و رونق اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

پرنیان با اشاره به پیشینه اقتصادی تبریز اظهار کرد: این شهر همواره مهد تجارت و کارآفرینی بوده و آذربایجان شرقی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی برخوردار است که باید با هم‌افزایی همه بخش‌ها به فعلیت برسد.

وی خاطرنشان کرد: همگرایی میان دولت، بخش خصوصی، تشکل‌ها و نیروهای جوان، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کرده و می‌تواند جایگاه تبریز را به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه بیش از پیش تقویت کند.

کد مطلب 6910517

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