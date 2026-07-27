خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا در حاشیه تبریز طی ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی دستگاه‌های نظارتی و شهروندان تبدیل شده، تازه‌ترین عملیات مشترک پلیس و دستگاه قضایی بار دیگر ابعاد گسترده این فعالیت‌های غیرقانونی را آشکار کرد. کشف مقادیر قابل توجهی طلا، نقره، سنگ معدنی، مواد شیمیایی خطرناک و تجهیزات فرآوری در سه کارگاه غیرمجاز، در کنار تأکید مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر غیرقانونی بودن تمامی این واحدها، نشان می‌دهد مقابله با این شبکه‌ها علاوه بر جلوگیری از قاچاق و جرایم اقتصادی، با هدف صیانت از محیط‌زیست و سلامت عمومی با جدیت دنبال می‌شود.

شناسایی و پلمب سه کارگاه غیرمجاز استحصال طلا

سرهنگ محمد خلیلی، فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از شناسایی و پلمب سه کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در منطقه باسمنج تبریز خبر داد و گفت: در این عملیات چهار متهم دستگیر و مقادیر قابل توجهی طلا، نقره، سنگ معدنی، مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده در استحصال غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اجرای یک عملیات اطلاعاتی و انتظامی اظهار کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند سه کارگاه غیرمجاز استحصال طلا را در منطقه باسمنج شناسایی و پلمب کنند.

خلیلی افزود: در جریان این عملیات چهار نفر که در این کارگاه‌ها فعالیت داشتند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کشف طلا، نقره و مواد شیمیایی خطرناک

فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان با تشریح کشفیات این عملیات گفت: از این کارگاه‌ها ۶۵۰ گرم طلای ۲۴ عیار، ۴۴ کیلوگرم نقره، ۲۰ تن سنگ معدنی، سه تن کنسانتره سنگ معدنی، ۶۰۰ کیلوگرم اکسید سرب و همچنین تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در فرآیند استحصال غیرمجاز طلا کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: همچنین مأموران از محل فعالیت این کارگاه‌ها ۵۰ کیلوگرم سیانور، ۱۲۰ لیتر اسید کلریدریک، ۱۰۰ کیلوگرم کربنات، ۴۰ کیلوگرم آمونیاک، ۴۰ لیتر اسید سولفوریک را کشف و ضبط کردند.

خلیلی با تأکید بر مخاطرات فعالیت این واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: استفاده از مواد شیمیایی خطرناکی همچون سیانور در فرآیند استحصال غیراصولی طلا، تهدیدی جدی برای محیط‌زیست، منابع آب زیرزمینی و سلامت شهروندان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه استخراج و استحصال مواد معدنی که سلامت عمومی و محیط‌زیست را به خطر بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و شناسایی این مراکز با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند، از همکاری و مشارکت شهروندان در ارائه گزارش‌های مردمی قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم نقش مهمی در شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و حفاظت از محیط‌زیست و سلامت عمومی دارد.

صابر پرنیان: هیچ مجوزی برای این کارگاه‌ها صادر نشده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه هیچ مجوزی برای فعالیت کارگاه‌های استحصال طلا از کنسانتره یا خاک طلا در استان صادر نشده است، گفت: تمامی این واحدها غیرمجاز هستند و علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی، بستر وقوع جرایمی همچون پول‌شویی را فراهم می‌کنند.

صابر پرنیان در واکنش به انتقادهای مردمی درباره فعالیت کارگاه‌های استحصال طلا اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای راه‌اندازی کارگاه‌های استحصال طلا از کنسانتره یا خاک طلا صادر نشده و تمام واحدهای فعال در این حوزه غیرقانونی هستند.

وی افزود: فعالیت این کارگاه‌ها علاوه بر ایجاد آلودگی برای محیط‌زیست، زمینه بروز تخلفات مالی از جمله پول‌شویی را نیز فراهم می‌کند و از همین رو با آنها برخورد قانونی می‌شود.

رد شایعات درباره معادن طلا و سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی درباره برخی شایعات مبنی بر واگذاری معادن طلای استان به اتباع خارجی نیز گفت: بخش عمده معادن طلای استان متعلق به سرمایه‌گذاران ایرانی است و تنها در دو معدن، سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی انجام شده است.

وی ادامه داد: فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز کاملاً در چارچوب قانون انجام می‌شود و آنها همانند سایر بهره‌برداران موظف به پرداخت حقوق دولتی، عوارض و مالیات هستند.

پرنیان با رد ادعای برخی افراد مبنی بر برداشت شخصی از ذخایر معدنی اظهار کرد: معادن و ذخایر معدنی از انفال و متعلق به همه مردم ایران است و نمی‌توان پذیرفت که عده‌ای با فعالیت غیرقانونی و استفاده از روش‌های خطرناک اقدام به استخراج و استحصال طلا کنند.

سرنوشت طلای کشف‌شده و مخاطرات زیست‌محیطی

مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی درباره سرنوشت خاک‌ها و فلزات گران‌بهای کشف‌شده از کارگاه‌های غیرمجاز نیز گفت: خاک‌های حاوی طلا پس از کشف و با دستور مرجع قضائی برای استحصال به مراکز مجاز تحویل داده می‌شود و طلای خالص حاصل از آن پس از فروش به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

وی افزود: درباره طلای خالص یا نقره کشف‌شده نیز مرجع قضائی تصمیم‌گیری می‌کند و این اموال یا به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود یا با نظارت قانونی به فروش رسیده و درآمد آن به خزانه دولت واریز می‌شود.

پرنیان با اشاره به مخاطرات زیست‌محیطی فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا گفت: در کارخانه‌های مجاز، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر فرآیند استحصال و نحوه مدیریت پساب‌ها، اسیدها و پسماندها نظارت کامل دارد، اما در کارگاه‌های غیرمجاز هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این فعالیت‌ها موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی، خاک و هوا می‌شود و حتی احتمال بروز حوادث جانی نیز در آنها وجود دارد؛ بنابراین تمام مراحل این فعالیت‌ها غیرقانونی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در پایان درباره امکان صدور مجوز برای واحدهای استحصال طلا گفت: استحصال طلا تنها در چارچوب معدن و توسط مالک یا بهره‌بردار قانونی معدن، یا واحدی که با معدن دارای قرارداد رسمی تأمین کنسانتره باشد، امکان‌پذیر است تا منشأ مواد اولیه به‌طور کامل مشخص و قابل ردیابی باشد. وی تأکید کرد: تاکنون برای هیچ فرد یا کارگاهی خارج از این چارچوب مجوزی صادر نشده است.

ضرورت استمرار برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی

برخورد با کارگاه‌های غیرمجاز استحصال طلا تنها مقابله با یک تخلف معدنی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفاظت از سلامت عمومی، صیانت از محیط‌زیست، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته اقتصادی به شمار می‌رود. کشف گسترده مواد شیمیایی خطرناک، فلزات گران‌بها و تجهیزات فرآوری در این واحدها، در کنار تأکید مسئولان بر غیرقانونی بودن تمامی کارگاه‌های استحصال طلا خارج از چارچوب‌های قانونی، نشان می‌دهد استمرار نظارت، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و مشارکت شهروندان در گزارش فعالیت‌های مشکوک، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از گسترش این پدیده و حفاظت از منابع معدنی کشور خواهد داشت.