سردار رضایی: قانون فعلی حکم بازدارندگی برای مجرمان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی صبح یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که توفیق داد تا در استان یزد که مردم این دیار که یاری دهنده رهبر معظم انقلاب بودند حضور پیدا کنم.

وی افزود: اسرائیل با برنامه‌ریزی‌های گسترده، جنگ مستقیم ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را آغاز کرد اما مردم ایران با محوریت ولی فقیه و پشتیبانی نیروهای مسلح، آنچنان سیلی محکمی به استکبار زدند که آنها مجبور به تسلیم در برابر اراده ملت ایران شدند.

جانشین کل انتظامی کشور ادامه داد: دشمنان با ایجاد فتنه در کشور و بعد از آن جنگ تحمیلی و حمله به ایران اسلامی پیش‌بینی از بین رفتن نظام و حرکت مردم به سوی آنها را داشتند؛ اما بازهم نقشه دشمنان به بن بست رسید و خداوند متعال توطئه آنها را به دست ملت بزرگ و با بصیرت خنثی کرد.

سردار رضایی گفت: امروز ایران اسلامی در دنیا سرافراز است و از نگاه دیگر کشورهای منطقه به عنوان یک قدرت جهانی شناخته شده است؛ چرا که اراده ملت ایران با محوریت ولایت، بر دشمنان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه کشور از لحاظ امنیتی، نظامی و دفاعی سه قوه ارتش، سپاه و انتظامی را دارد خاطرنشان کرد: تاکتیک و راهبرد پلیس بعد از جنگ ۱۲ روزه؛ در مقابل جنگ نامتقارن دشمن، راهبرد دفاع در کنار خدمات انتظامی است.

جانشین کل انتظامی کشور افزود: مجموعه مقدس انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، نیروی مقاومت بوده و افتخار پلیس این است که وظیفه ذاتی خود را در کنار بقیه دستگاه‌ها در مرز، کویر، شهرها و جاده‌ها انجام می‌دهند

سردار رضایی خاطرنشان کرد: افتخار داریم که عملکرد موثر انتظامی مورد تایید امام شهید و ملت بزرگ ایران بوده، مجموعه انتظامی نیز تکیه گاه همه دستگاه‌ها بودن و خود را خادم ملت می‌داند و پلیس به این مدال خدمت افتخار می‌کند.

وی افزود: مردم انتظار دارند اگر معدود افرادی خطا می‌کنند و جرایمی را انجام می‌دهند به موقع و برابر قانون با آنها برخورد شود؛ اما در حال حاضر مجازات‌ها با جرایم برابر نیست.

سردار رضایی تصریح کرد: درحال حاضر برخی قوانین نیاز به تغییر و باز تعریف دارد که از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارم قانون فعلی را که حکم بازدارندگی برای مجرمان ندارد بهینه سازی کنند تا شاهد تناسب بین قانون، جرم و مجازات مجرم باشیم.