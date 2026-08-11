به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط فردی در شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی و با اخذ مجوز قضائی، متهم را که اقدام به تصرف ۲۸ هزار متر مربع از اراضی دولتی کرده بود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با اقدام ماموران، این ملک که کارشناسان ارزش آن را یک هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار دلیری در خاتمه افزود: شهروندان قبل از خرید ملک؛ حتما اصالت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند و هرگونه مواردی در خصوص رفع تصرف و زمین خواری را به اطلاع پلیس برسانند.