جنبش امل: دولت لبنان با آتش افروزی رژیم صهیونیستی مقابله کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، دفتر مرکزی جنبش امل، در پی فاجعه زیست‌محیطی و آتش‌سوزی‌های ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی در ارتفاعات «نیها» تا «کفرحونه» و بقاع غربی، از دولت لبنان خواست تا شکایات رسمی خود را به مراجع و مؤسسات بین‌المللی مربوطه ارائه دهد، سفارتخانه‌های ذی‌ربط را مطلع سازد و تعرضات و خسارات زیست‌محیطی را جهت بازخواست عاملان آن مستند کند.

جنبش امل خاطرنشان کرد که بر اساس داده‌های موجود، وقوع آتش‌سوزی‌ها در پی پرتاب موشک از پهپادهای صهیونیستی در منطقه رخ داده است که تعرض به محیط زیست، منابع جنگلی و اراضی است که باید تحقیق مستند و فوری در مورد آن انجام شده و اقدامات قانونی اتخاذ شود.

جنبش امل ضمن مخالفت با هرگونه سیاست دشمن برای تبدیل مناطق لبنانی به «زمین‌ سوخته» تأکید کرد که این سیاست منجر به تخریب جنگل‌ها، پوشش گیاهی، آسیب به محیط زیست و تهدید جوامع محلی می‌شود.

این دفتر تصریح کرد که محیط زیست لبنان نباید ویران شود و حفاظت از زمین و منابع جنگلی، یک مسئولیت ملی و بین‌المللی است.

بر اساس این بیانیه، مطالبه امروز تنها مهار آتش نیست، بلکه پیگیری عامل جرم، مستندسازی خسارات و بازخواست مسئولان آن است، در حالی که باید تمام امکانات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش و نجات منابع جنگلی منطقه، فراهم شود.

این دفتر همچنین از ارتش لبنان، نیروهای امنیتی و دفاع مدنی برای تلاش‌های عظیمی که جهت کنترل آتش‌سوزی‌ها انجام می‌دهند، قدردانی کرد.