تیرانداز قمی در ناگویا با استقبال نمایندگان قم وارد ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غرباقی و علی افسری پس از بازگشت از بازی‌های آسیایی ناگویا، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌هایشان استقبال شدند.

هادی غرباقی به‌عنوان ورزشکار رشته تفنگ بادی و علی افسری در سمت سرمربی تیم ملی تراپ، در ترکیب کاروان تیراندازی جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها حضور داشتند.

مراسم استقبال با حضور محمدجواد متقیان‌نژاد، رئیس هیأت تیراندازی استان قم، حامد غرباقی، رئیس هیأت تیراندازی شهرستان جعفریه، مسئولان فدراسیون تیراندازی، جمعی از مسئولان ورزشی و خانواده‌های این دو برگزار شد.

تیراندازی قم برای نخستین‌بار در بازی‌ها نماینده داشت

حضور غرباقی و افسری در بازی‌های آسیایی ناگویا، نخستین حضور نمایندگان استان قم در تاریخ تیراندازی این استان در این رقابت‌ها به شمار می‌رود و برگ تازه‌ای به کارنامه این رشته ورزشی در قم افزوده است.