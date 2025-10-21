ممتازان کنکور در شهرستان عسلویه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه صبح سه‌شنبه در آئین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری با تبریک این موفقیت، درخشش جوانان عسلویه‌ای را نمادی از تبدیل این شهرستان به قطب علم و فناوری» در کنار جایگاه برتر آن به عنوان قطب انرژی کشور خواند.

اسکندر پاسالار خاطرنشان کرد: توسعه متوازن آموزشی، در دو بعد سخت‌افزاری (تأمین فضا و تجهیزات) و نرم‌افزاری (توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت تدریس، شکوفایی استعدادها و بالا بردن سطح علمی دانش آموزان) اولویت راهبردی ما در شهرستان عسلویه است.

وی با تجلیل از همراهی خانواده‌ها و معلمان، نقش سرمایه‌های انسانی را کلید اصلی توسعه پایدار عنوان کرد.

فرماندار عسلویه در ادامه با اشاره به همکاری‌های بین‌بخشی، از پیگیری‌های مؤثر نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جهت جذب و تخصیص اعتبارات ملی برای پروژه‌های عمرانی آموزشی از جمله احداث مدارس جدید قدردانی کرد و افزود: این اقدامات، گام بلندی در مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و کاهش محرومیت در منطقه است.

پاسالار خطاب به دانش‌آموزان تصریح کرد: شما امروزه تنها حاملان رتبه‌های برتر نیستید، بلکه سفیران تحول و پیشرفت در عسلویه هستید. از شما انتظار داریم دانش خود را در مسیر خدمت به میهن و به ویژه در مسیر توسعه همه‌جانبه عسلویه به کار گیرید.