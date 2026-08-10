به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محبی شامگاه یکشنبه در گردهمایی خبرنگاران شهرستان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، رسالت اصحاب رسانه را خطیر و تأثیرگذار خواند و بر ضرورت پایبندی به اصول حرفهای در عرصه خبر و اطلاعرسانی تأکید کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گناباد با اشاره به اینکه دقت، سرعت، تعهد و انصاف چهار رکن اساسی فعالیت رسانهای محسوب میشوند، تصریح کرد: خبرنگاران شهرستان گناباد تاکنون در انعکاس رویدادها و اخبار، این اصول را به خوبی رعایت کردهاند و این رویکرد، سرمایهای ارزشمند برای فضای رسانهای منطقه است.
وی با بیان اینکه انتشار بهموقع اخبار تأثیر مستقیمی بر کارآمدی رسانه دارد، افزود: تأخیر در انتشار یک خبر، میتواند از ارزش و اثرگذاری آن بکاهد؛ از این رو سرعت در کنار دقت، ضرورتی اجتنابناپذیر در کار خبری است.
محبی همچنین با اشاره به پوشش گسترده رسانههای گناباد از اجتماعات و برنامههای مردمی، گفت: اصحاب رسانه شهرستان در بیش از ۱۶۰ شب اجتماع مردمی، حضور پرشور مردم را بهخوبی به تصویر کشیدند و در مقطعی که برخی تلاشها برای ایجاد نارضایتی در جامعه صورت میگرفت، با انعکاس صحیح حضور آگاهانه مردم، نقش بسزایی در خنثیسازی این برنامهها ایفا کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گناباد با تقدیر از عملکرد رسانههای شهرستان، بر ضرورت مطالبهگری به عنوان یکی از وظایف ذاتی رسانهها تأکید کرد و گفت: انتظار میرود خبرنگاران علاوه بر انعکاس رویدادها، پیگیر مطالبات مردمی از دستگاههای اجرایی و مسئولان مربوطه باشند و نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نظام، به بهترین شکل ایفا کنند.
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