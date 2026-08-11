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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

اعتراض مسکو به اقدامات تحریک‌آمیز اتحادیه اروپا علیه ورزشکاران روس

اعتراض مسکو به اقدامات تحریک‌آمیز اتحادیه اروپا علیه ورزشکاران روس

سرویس اطلاعات خارجی روسیه به اقدامات تحریک‌آمیز اتحادیه اروپا برای ممانعت از بازگشت تیم‌های این کشور به عرصه ورزش‌های بین‌المللی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه اعلام کرد: اتحادیه اروپا آماده است برای جلوگیری از بازگشت مسکو به عرصه ورزش‌های بین‌المللی دست به هر کاری بزند.

در این بیانیه که در وب‌سایت سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه منتشر شده، آمده است: اتحادیه اروپا سازمان‌دهی اقدامات تحریک‌آمیز علیه اعضای تیم‌های روسیه در آستانه برگزاری مسابقات را راهی مؤثر برای خارج کردن روس‌ها از بازی می‌داند.

باوجودی که قوانین بین المللی بر بی‌طرفی مجامع ورزشی در مسائل سیاسی تاکید دارند کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین، تلاش زیادی برای جلوگیری از حضور تیم های ورزشی روسیه در بازی های بین المللی انجام داده اند.

کد مطلب 6914125

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