۸۰مرکز عرضه قلیان به مراجع قضایی معرفی شدند/پلمپ۲۵مرکز عرضه قلیان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جاودان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله به مناسبت سال روز جهانی بدون دخانیات ۲۱ماه می مصادف با ۱۰خرداد اقدامات و فعالیت های گسترده ای در سطح کشور و استان با همکاری ارگان های ذیربط به منظور حمایت طلبی برای اجرای سیاست های مؤثر بر کاهش مصرف دخانیات و ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به مضرات استعمال دخانیات انجام می پذیرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه تقویت کنوانسیون کنترل دخانیات در هدف شماره ۳ سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد به منظور کاهش بیماری مرگ و میر مرتبط تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است، صنعت دخانیات و محصولات تولیدی این صنعت با به مخاطره انداختن سلامت جسمی، اجتماعی و رفاه اقتصادی مردم جهان یکی از اصلی ترین عوامل تهدید کننده توسعه پایدار به شمار می رود.

دکتر جاودان اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، شعار «دخانیات تهدیدی برای توسعه» را اعلام نموده است و بر همین اساس با توجه به مصادف شدن ایام هفته بدون دخانیات با ماه مبارک ۱۰تا ۱۶تیرماه به عنوان هفته ملی بدون دخانیات با شعار ملی «دخانیات تهدیدی برای توسعه» در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: تعداد ۱۳۱ مرکز عرضه کننده قلیان فاقد مجوز در استان موجود می باشد که بیشترین مورد مربوط به شهرستان بندرعباس است. در سال ۹۵ در بندرعباس ۸۰ مورد از مراکز متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند که ۱۲ مورد به نتیجه رسید و مشمول جرائم نقدی شدند و ۲۵ مورد مرکز عرضه قلیان در شهرستان بندرعباس با همکاری پلیس اماکن پلمپ شد.