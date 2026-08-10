آغاز رسمی طرح «خانه ریز» در شهرداری تهران با عرضه پروژه «فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری تهران، پس از تکمیل مقدمات اداری، عرضه عمومی پروژه مذکور که در بلوار آیتالله کاشانی تهران واقع شده است، از روز سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در سکوی خانه ریز به آدرس khanehriz.shahrzadcity.ir آغاز خواهد شد.
نخستین پروژه طرح «خانهریز» با متراژ کل زیربنای ۱۰ هزار و ۲۹۰ متر مربع و متراژ مفید ۶ هزار و ۴۸۰ متر مربع، در ۹ طبقه شامل ۵۴ واحد مسکونی است.
مشارکتکنندگان در این طرح به ازای هر ۱۰۰ خانهریز خریداریشده، از منافع تغییر ارزش یک مترمربع از این پروژه بهرهمند خواهند شد و همزمان با پیشرفت پروژه، از رشد مربوط به پیشرفت فیزیکی و تورم مسکن بهصورت توأم بهرهمند میشوند.
با عنایت به اینکه قرارداد ساخت این پروژه پیشتر توسط سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران منعقد شده و سازنده (شریک) حدود ۴۰ درصد از این پروژه را بهعنوان سهم مشارکت خود دریافت خواهد کرد، خانهریز پروژه مذکور ماهیت تأمین مالی نداشته و سرمایهگذاران نگرانی خاصی نسبت به تأمین مالی ساخت پروژه نخواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند برای ورود به طرح «خانهریز» و سرمایهگذاری در پروژه مذکور، اطلاعات لازم را در سکوی خانهریز به آدرس فوق مشاهده کنند.
همچنین شرکت سرمایهگذاری شهر که متولی طرح مذکور است، متعهد شده در صورت تقاضای دارندگان خانهریز، نسبت به خرید خانهریز آنان در پلتفرم مذکور و با شرایط مندرج در قرارداد خانهریز که در سکوی مذکور بارگذاری شده است، اقدام کند. از این رو، سرمایهگذاران در این طرح نسبت به نقدشوندگی دارایی خود نگرانی خاصی نخواهند داشت.
این طرح که با هدف بهرهمندسازی هرچه بیشتر مردم از فرصت سرمایهگذاری خرد در املاک ایجاد شده است، در راستای راهبردهای شهرداری تهران برای مردمیسازی اقتصاد شهر انجام میشود و در آینده میتواند با ایجاد ابزاری نوین، به کارآمدی هرچه بیشتر مدیریت شهری با اتکا به مشارکت بیشتر مردمی منجر شود.
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