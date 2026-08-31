به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا خیلایی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: از زمان استقرار دولت چهاردهم، شرکت ملی نفت ایران با تمرکز بر توسعه میدانها و نگهداشت توان تولید، موفق به ثبت رکوردهای قابل توجهی در تولید نفت و گاز شده است.
وی افزود: در حوزه نفت خام، رشد ۱۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و رشد ۳.۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، درمجموع به ثبت رکورد هفتساله تولید نفت خام کشور منجر شد و ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.
افزایش صادرات نفت خام در کنار تأمین خوراک پالایشگاهها
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به کاربرد نفت خام تولیدی کشور گفت: نفت خام تولیدی افزونبر تأمین خوراک پالایشگاههای داخلی و تولید فرآوردههای نفتی، در گریدهای مختلف صادر میشود و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش صادرات نفت خام نسبت به سالهای گذشته تجربه شد.
خیلایی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت خام کشور افزوده شده است که این افزایش حاصل مجموعهای از اقدامهای توسعهای، عملیاتی و اصلاحی در میدانها و تأسیسات تولیدی بوده است.
وی حفاری و در سرویس قرار گرفتن ۴۷ حلقه چاه در میدانهای مختلف را از عوامل اصلی افزایش تولید برشمرد و گفت: اصلاح خطوط لوله جریانی و چندراهههای سطحالارضی، انجام اصلاحات در کارخانههای بهرهبرداری و واحدهای نمکزدایی، نصب پمپهای درونچاهی و انجام عملیات تعمیر و احیای چاهها از دیگر اقدامهایی بوده که به افزایش تولید نفت خام منجر شده است.
راهاندازی واحد نمکزدایی ۲۵۰ هزار بشکهای اهواز
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در تشریح اقدامهای انجامشده در بخش فرآورش نفت خام بیان کرد: واحد نمکزدایی متمرکز اهواز با ظرفیت فرآورش ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام نمکی میدان اهواز تکمیل و راهاندازی شده است.
خیلایی افزود: راهاندازی این واحد ظرفیت قابل توجهی برای فرآورش نفت نمکی تولیدی از میدانهای اهواز و مناطق مرتبط ایجاد کرده و نقش مهمی در پشتیبانی از استمرار و افزایش تولید ایفا میکند.
بهرهبرداری کامل از واحد فرآورش مرکزی آزادگان
وی همچنین از تکمیل و راهاندازی واحد فرآورش مرکزی آزادگان خبر داد و گفت: شرکت مهندسی و توسعه نفت، واحد فرآورش مرکزی آزادگان را با ظرفیت فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام در قالب چهار ردیف ۸۰ هزار بشکهای تکمیل و راهاندازی کرده است. دو ردیف C و D این واحد در سال گذشته وارد چرخه بهرهبرداری شدند و دو ردیف A و B نیز در روزهای اخیر تکمیل و به بهرهبرداری رسیدند.
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه راهاندازی کامل واحد فرآورش مرکزی آزادگان محدودیتهای فرآورشی این میدان را برطرف میکند، گفت: با بهرهبرداری از ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکهای این واحد، امکان فرآورش نفت خام تولیدی میدان آزادگان فراهم شده و بستر لازم برای استمرار تولید پایدار از این میدان مشترک ایجاد شده است.
خیلایی افزود: در کنار توسعه ظرفیتهای فرآورشی، اقدامهای بالادستی ازجمله نصب پمپهای درونچاهی، حفاری چاههای جدید و سایر فعالیتهای توسعهای نیز در میدان آزادگان در حال انجام است.
وی تأکید کرد: مجموعه اقدامها در بخشهای بالادستی و سطحالارضی، زمینه استمرار تولید از میدان مشترک آزادگان را فراهم کرده و با تکمیل ظرفیت فرآورش، محدودیتهای فرآوری نفت تولیدی این میدان برطرف شده است.
افزایش ۳۰ هزار بشکهای تولید از سپهر و جفیر
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در ادامه به پروژههای توسعهای میدانهای نفتی اشاره کرد و گفت: در میدان سپهر و جفیر نیز با حفاری هشت حلقه چاه جدید و نصب سه دستگاه پمپ درونچاهی، تولید نفت حدود ۳۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
خیلایی این طرح را از پروژههای موفق نسل جدید قراردادهای IPC دانست و افزود: پروژه توسعه میدان سپهر و جفیر اکنون به بهرهبرداری رسیده و تولید نفت از این میدان در حال انجام است.
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