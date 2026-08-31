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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

ثبت رکورد هفت‌ساله تولید نفت خام در دولت چهاردهم

ثبت رکورد هفت‌ساله تولید نفت خام در دولت چهاردهم

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران از ثبت رکورد هفت‌ساله تولید نفت خام کشور خبر داد و گفت: تولید نفت خام در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۳.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا خیلایی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: از زمان استقرار دولت چهاردهم، شرکت ملی نفت ایران با تمرکز بر توسعه میدان‌ها و نگهداشت توان تولید، موفق به ثبت رکوردهای قابل‌ توجهی در تولید نفت و گاز شده است.

وی افزود: در حوزه نفت خام، رشد ۱۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و رشد ۳.۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، درمجموع به ثبت رکورد هفت‌ساله تولید نفت خام کشور منجر شد و ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.

افزایش صادرات نفت خام در کنار تأمین خوراک پالایشگاه‌ها

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اشاره به کاربرد نفت خام تولیدی کشور گفت: نفت خام تولیدی افزون‌بر تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی و تولید فرآورده‌های نفتی، در گریدهای مختلف صادر می‌شود و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش صادرات نفت خام نسبت به سال‌های گذشته تجربه شد.

خیلایی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت خام کشور افزوده شده است که این افزایش حاصل مجموعه‌ای از اقدام‌های توسعه‌ای، عملیاتی و اصلاحی در میدان‌ها و تأسیسات تولیدی بوده است.

وی حفاری و در سرویس قرار گرفتن ۴۷ حلقه چاه در میدان‌های مختلف را از عوامل اصلی افزایش تولید برشمرد و گفت: اصلاح خطوط لوله جریانی و چندراهه‌های سطح‌الارضی، انجام اصلاحات در کارخانه‌های بهره‌برداری و واحدهای نمک‌زدایی، نصب پمپ‌های درون‌چاهی و انجام عملیات تعمیر و احیای چاه‌ها از دیگر اقدام‌هایی بوده که به افزایش تولید نفت خام منجر شده است.

راه‌اندازی واحد نمک‌زدایی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای اهواز

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در تشریح اقدام‌های انجام‌شده در بخش فرآورش نفت خام بیان کرد: واحد نمک‌زدایی متمرکز اهواز با ظرفیت فرآورش ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام نمکی میدان اهواز تکمیل و راه‌اندازی شده است.

خیلایی افزود: راه‌اندازی این واحد ظرفیت قابل‌ توجهی برای فرآورش نفت نمکی تولیدی از میدان‌های اهواز و مناطق مرتبط ایجاد کرده و نقش مهمی در پشتیبانی از استمرار و افزایش تولید ایفا می‌کند.

بهره‌برداری کامل از واحد فرآورش مرکزی آزادگان

وی همچنین از تکمیل و راه‌اندازی واحد فرآورش مرکزی آزادگان خبر داد و گفت: شرکت مهندسی و توسعه نفت، واحد فرآورش مرکزی آزادگان را با ظرفیت فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام در قالب چهار ردیف ۸۰ هزار بشکه‌ای تکمیل و راه‌اندازی کرده است. دو ردیف C و D این واحد در سال گذشته وارد چرخه بهره‌برداری شدند و دو ردیف A و B نیز در روزهای اخیر تکمیل و به بهره‌برداری رسیدند.

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه راه‌اندازی کامل واحد فرآورش مرکزی آزادگان محدودیت‌های فرآورشی این میدان را برطرف می‌کند، گفت: با بهره‌برداری از ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه‌ای این واحد، امکان فرآورش نفت خام تولیدی میدان آزادگان فراهم شده و بستر لازم برای استمرار تولید پایدار از این میدان مشترک ایجاد شده است.

خیلایی افزود: در کنار توسعه ظرفیت‌های فرآورشی، اقدام‌های بالادستی ازجمله نصب پمپ‌های درون‌چاهی، حفاری چاه‌های جدید و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای نیز در میدان آزادگان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدام‌ها در بخش‌های بالادستی و سطح‌الارضی، زمینه استمرار تولید از میدان مشترک آزادگان را فراهم کرده و با تکمیل ظرفیت فرآورش، محدودیت‌های فرآوری نفت تولیدی این میدان برطرف شده است.

افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید از سپهر و جفیر

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در ادامه به پروژه‌های توسعه‌ای میدان‌های نفتی اشاره کرد و گفت: در میدان سپهر و جفیر نیز با حفاری هشت حلقه چاه جدید و نصب سه دستگاه پمپ درون‌چاهی، تولید نفت حدود ۳۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

خیلایی این طرح را از پروژه‌های موفق نسل جدید قراردادهای IPC دانست و افزود: پروژه توسعه میدان سپهر و جفیر اکنون به بهره‌برداری رسیده و تولید نفت از این میدان در حال انجام است.

کد مطلب 6932927
طیبه بیات

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