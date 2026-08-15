کیوان آشنا با حضور در محل اجرای عملیات اصلاحی بلوار شهدای اقتدار در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره نشست ایجادشده در بخشی از این مسیر اظهار کرد: ابتدا باید برای شهروندان روشن شود که پروژه بلوار شهدای اقتدار هنوز تحویل موقت نشده و عملیات اجرایی و تکمیل آن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بخشی از این پروژه به دلیل مشکلات ترافیکی شهر و نیاز شهروندان به استفاده از مسیر، زیر بار ترافیک قرار گرفته، اما این موضوع به معنای تکمیل کامل پروژه و پایان عملیات اجرایی نیست.

شهردار یاسوج با اشاره به مراحل تکمیل پروژه‌های عمرانی گفت: تکمیل جداول، کانال‌های دفع آب‌های سطحی و اصلاحات احتمالی در زیرسازی و روسازی از جمله مواردی است که در جریان تکمیل پروژه مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد.

وی درباره محدوده‌ای که عملیات خاک‌برداری در آن انجام شده است، تصریح کرد: نشست ایجادشده طولی کمتر از ۱۰ متر دارد و برای انجام عملیات اصلاحی و دستیابی به تراکم لازم، بخشی از عرض معبر بازگشایی شده تا امکان فعالیت ماشین‌آلات راه‌سازی فراهم شود.

وی ادامه داد: گستردگی محدوده خاک‌برداری‌شده به معنای گستردگی نشست نیست، بلکه برای اجرای اصولی عملیات و استفاده از ماشین‌آلات، لازم بود سطح بیشتری از معبر باز شود تا زیرسازی و تراکم مورد نیاز به‌درستی انجام شود.

شهردار یاسوج با اشاره به وجود تأسیسات زیرزمینی در این محدوده گفت: پیش از اجرای نهایی مسیر، دستگاه‌های خدمات‌رسان در دو یا سه نقطه از بلوار اقدام به حفاری طولی برای عبور و اجرای برخی خطوط و تأسیسات کرده بودند.

وی افزود: خطوط مختلفی از جمله آب، گاز، برق و فیبر نوری در زیر زمین این محدوده وجود دارد و همین موضوع در اجرای عملیات و تراکم بستر محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، زیرا استفاده از ماشین‌آلات سنگین بدون توجه به تأسیسات موجود می‌تواند به این خطوط آسیب وارد کند.

آشنا با اشاره به شرایط بستر این قسمت از بلوار اظهار کرد: در این محدوده یک آبراهه قدیمی وجود داشته و عمق خاک‌ریزی نیز بیش از ۱۵ متر است؛ بنابراین بستر این قسمت از مسیر شرایط خاص خود را دارد و باید عملیات اصلاحی با دقت بیشتری انجام شود.

شهردار یاسوج تأکید کرد: نشست مورد اشاره محدود و نقطه‌ای است و عملیات اصلاحی با هدف دستیابی به تراکم لازم و جلوگیری از بروز مجدد مشکل در حال انجام است.

وی تاکید کرد: بلوار شهدای اقتدار همچنان در مرحله اجرا و تکمیل قرار دارد و تا زمان تکمیل مراحل اجرایی و طی فرآیندهای قانونی تحویل، موارد مورد نیاز در نقاط مختلف پروژه بررسی و اصلاح خواهد شد.

آشنا با اشاره به اهمیت این محور برای شهر یاسوج گفت: بلوار شهدای اقتدار یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار در حوزه زیرساخت و ترافیک شهر است که می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: اجرای پروژه‌ای با عرض ۴۵ متر و طول حدود پنج کیلومتر، به‌ویژه با توجه به حجم گسترده تملک اراضی شهری، شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، پروژه بزرگی بود که با تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی دستگاه‌های مختلف دنبال شد.

شهردار یاسوج با بیان اینکه ارزش این پروژه تنها به عملیات اجرایی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: تملک اراضی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز بخش مهمی از ارزش واقعی این پروژه را تشکیل می‌دهد.

وی در ادامه با قدردانی از رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها چشم بینا و زبان گویای مردم و پل ارتباطی میان شهروندان و مسئولان هستند و مدیریت شهری برای نقد و مطالبه‌گری منصفانه اصحاب رسانه احترام قائل است.

آشنا افزود: انتظار ما این است که در کنار بیان ایرادات و دغدغه‌ها، همه ابعاد پروژه نیز دیده شود؛ هم مواردی که نیازمند اصلاح و تکمیل هستند و هم حجم خدمات و تلاش‌هایی که برای اجرای یک پروژه بزرگ انجام شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه با وجود شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و دشواری‌های موجود دنبال شده و تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این بوده است که یک مسیر مهم و تأثیرگذار به زیرساخت‌های شهر یاسوج اضافه شود.

شهردار یاسوج اضافه کرد: عملیات اصلاح بخش موردنظر در حال انجام است و پروژه بلوار شهدای اقتدار نیز تا تکمیل کامل عملیات و طی مراحل قانونی تحویل، همچنان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.