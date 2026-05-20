عملیات آسفالت معابر کنگاور با سرعت ادامه دارد

بیژن قزوینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی شهرداری کنگاور اظهار کرد: عملیات آسفالتریزی معابر شهری با استفاده از ظرفیتهای فنی شهرداری و همکاری پیمانکاران بخش خصوصی با سرعت مطلوبی در حال انجام است.
وی افزود: برای تسریع در روند اجرای پروژهها، دو گروه اجرایی به صورت همزمان در چند محور اصلی شهر فعالیت میکنند تا روند بهسازی معابر در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
شهردار کنگاور تصریح کرد: عملیات آسفالت خیابان ۱۸ متری فرهنگیان و خیابان کشاورزان به طور کامل توسط تیم اجرایی دوم و با استفاده از دستگاه فینیشر انجام شده است.
قزوینه ادامه داد: در حال حاضر عملیات آسفالتریزی خیابان شهید مهدیون، محدوده اداره برق، نیز در دست اجرا قرار دارد و تلاش میشود این پروژه در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود.
وی هدف از اجرای این طرحها را ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود عبور و مرور شهروندان و افزایش کیفیت معابر عنوان کرد و گفت: ساماندهی و بهسازی معابر شهری نقش مهمی در ارتقای منظر شهری و رضایتمندی شهروندان دارد.
شهردار کنگاور خاطرنشان کرد: روند اجرای پروژههای آسفالت و بهسازی معابر در دیگر نقاط شهر نیز ادامه خواهد داشت و شهرداری تلاش میکند خدمات عمرانی را به صورت متوازن در سطح شهر گسترش دهد.
