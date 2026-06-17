به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمرانی شهرستان‌های بویراحمد و مارگون، با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای شهرداری یاسوج اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های مهم شهری با استفاده از اعتبارات داخلی شهرداری در حال اجرا است و در این مسیر استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان استان و سایر مسئولان همکاری و همراهی مناسبی داشته‌اند.

خیابان جمهوری و هفت‌تیر؛ گره‌های قدیمی در مسیر بازگشایی

وی با اشاره به پروژه خیابان جمهوری گفت: این پروژه یکی از معضلات چند دهه‌ای شهر یاسوج بوده که بخش عمده تخریب‌ها و تملک‌های آن انجام شده و هم‌اکنون عملیات آواربرداری و زیرسازی در حال اجرا است.

شهردار یاسوج افزود: پروژه هفت‌تیر نیز از دیگر طرح‌های مهم شهری است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند و بخش زیادی از مشکلات تردد در این محدوده را برطرف سازد.

وی با بیان اینکه برخی موانع اجرایی از جمله تملک املاک و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف وجود داشته است، تصریح کرد: با وجود همه مشکلات، روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشده و عملیات اجرایی با جدیت ادامه دارد.

پیشرفت پروژه‌های بزرگ شهری

آشنا از پیشرفت مناسب پروژه پل دهدشت، توسعه مسیر کارخانه قند، بلوار انقلاب، بلوار امام خمینی، شهرک شهرداری و تعدادی از معابر اصلی شهر خبر داد و گفت: بسیاری از این پروژه‌ها بین ۸۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برخی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

وی همچنین به اجرای پل آبشار، بهسازی معابر محلات مختلف و توسعه زیرساخت‌های شهری اشاره کرد و افزود: در کنار پروژه‌های بزرگ، عملیات گسترده آسفالت، زیرسازی و بهسازی معابر در مناطق مختلف شهر نیز در حال انجام است.

تجهیز کارخانه آسفالت شهرداری

آشنا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ظرفیت تولید آسفالت در یاسوج گفت: کارخانه آسفالت شهرداری به تجهیزات جدید از جمله ماسه‌شور مجهز شده و بخشی از تأسیسات آن نیز نوسازی شده است.

وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به کارخانه آسفالت نیز در دست اجرا قرار دارد که علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، هزینه‌های تأمین سوخت را نیز کاهش خواهد داد.

یاسوج به تقاطع‌های غیرهمسطح نیاز دارد

شهردار یاسوج مهم‌ترین مطالبه مدیریت شهری را اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح عنوان کرد و گفت: اگر دو تا سه تقاطع غیرهمسطح در نقاط پرترافیک شهر از جمله میدان انقلاب، میدان جهاد، میدان امام حسین (ع) و محدوده استانداری تعریف و اجرا نشود، در آینده نزدیک با مشکلات جدی ترافیکی مواجه خواهیم شد.

وی تأکید کرد: رشد جمعیت و افزایش حجم خودروها ایجاب می‌کند که از هم‌اکنون برای زیرساخت‌های آینده شهر برنامه‌ریزی شود.

کمبود فرهنگسرا و مشکلات مناطق حاشیه‌ای

آشنا با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی در یاسوج گفت: این شهر به شدت نیازمند احداث فرهنگسرا است و مناطق الحاقی و حاشیه‌ای شهر با آسیب‌های اجتماعی و کمبود امکانات فرهنگی مواجه هستند.

وی همچنین رفع مشکل آب‌های سطحی و آبگرفتگی در برخی نقاط شهر را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: مطالعات لازم در این زمینه انجام شده و برای اجرای طرح‌های مرتبط نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.

قدردانی از همراهی مسئولان استان

شهردار یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مجموعه مدیریتی استان در پیشبرد برخی پروژه‌های مهم شهری قدردانی کرد و گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی موجب شده تعدادی از طرح‌هایی که سال‌ها بلاتکلیف بودند، وارد مرحله اجرا شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز، پروژه‌های نیمه‌تمام شهری در آینده نزدیک تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.