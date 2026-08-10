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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

جریمه ۳۷ میلیارد ریالی برای قاچاقچیان سوخت در قم

جریمه ۳۷ میلیارد ریالی برای قاچاقچیان سوخت در قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از جریمه ۳۷ میلیارد ریالی برای قاچاقچی سوخت یارانه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور اظهار کرد: پرونده نگهداری ۶۴ هزار و ۸۰۰ لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای به ارزش ۱۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

حدادپور گفت: بازرسان اداره کل صمت در گشت مشترک با شرکت نفت، محل نگهداری این محموله سوخت گازوئیل را در یک انبار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرد.

کد مطلب 6912890

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