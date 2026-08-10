فرمانده نیروی زمینی سپاه انتصاب سرلشکر محسن رضایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در پیامی انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده نیروی زمینی سپاه بدین شرح است:

برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی

نماینده محترم مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

تداوم و پویایی انقلاب اسلامی مرهون پایمردی و مجاهدت‌های انسان‌های مؤمن، انقلابی و سخت‌کوشی است که در عرصه دفاع و پاسداری از ارزش‌های الهی و آرمان‌های انقلاب، لحظه‌ای نیاسوده و همواره در قبال رسالت‌ها و مسئولیت‌های خطیر خویش پاسخگو بوده‌اند.

اینجانب، حسن اعتماد مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در انتصاب شایسته جناب‌عالی به عنوان نماینده معظم‌له در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق بیش از پیش آن برادر عزیز، که از پیشگامان دوران دفاع مقدس می‌باشید، در پیشبرد اهداف والای انقلاب و نظام را تحت عنایات حضرت بقیةالله‌الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و رهنمودهای داهیانه معظم‌له، از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد کرمی

فرمانده نیروی زمینی سپاه