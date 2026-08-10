سردار محبی: دشمن در جنگ ادراکی برای ایجاد تصور فروپاشی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت روز خبرنگار در قزوین، با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بهویژه شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار یادآور مجاهدت شهید صارمی است که روز شهادت او به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و باید یاد و خاطره همه شهدای رسانه را گرامی بداریم.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر علیمحمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه، ایام حزن و اندوه اهل بیت (ع) را به حاضران تسلیت گفت.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر منطقه بیان کرد: امروز با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان و یک ابرقدرت در حال جنگ هستیم و با توجه به گستره عملیات و توانمندیهای نظامی دشمن، عرصه رسانه به دلیل تأثیرگذاری گسترده بر افکار عمومی، یکی از مهمترین عرصههای این جنگ محسوب میشود.
محبی ادامه داد: انتظار از رسانهها این است که زوایای مختلف جنگ را برای جامعه امروز و آیندگان روایت کنند، اما باید توجه داشت که رسانه صرفاً ابزار روایتگری نیست.
وی با بیان اینکه سازوکار رسانه امروز با رسانههای گذشته تفاوت جدی دارد، تصریح کرد: اگر رسانه در دوران دفاع مقدس عمدتاً وظیفه روایتگری داشت، رسانه امروز علاوه بر روایتگری، روایتساز و واقعیتساز است و میتواند شناخت جدیدی از محیط پیرامون برای مخاطبان ایجاد کند.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: قدرت رسانه امروز در ادراکسازی و واقعیتسازی است و فعالان رسانهای، افسران این میدان هستند که میتوانند در شکلدهی به ادراک جامعه نقشآفرینی کنند.
محبی با تأکید بر نقش رسانه در جهتدهی به افکار عمومی گفت: رسانه امروز میتواند جهت ایجاد کند، جهتگیریها را اصلاح یا منحرف کند و حتی در سرنوشت ملتها نقشآفرین باشد؛ بهگونهای که میتواند جامعهای را از مسیر درست به مسیر نادرست هدایت کند یا برعکس، زمینه بازگشت آن را از مسیر نادرست به مسیر صحیح فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که رسانه امروز قدرتمند و ادراکساز است و فعالان رسانهای میتوانند چنین مأموریتی را ایفا کنند، باید در شرایط جنگی، ابتدا جنگ را بهدرستی بشناسیم.
سخنگوی سپاه پاسداران با برشمردن ضرورت شناخت ابعاد مختلف جنگ اظهار کرد: فعالان رسانهای باید عرصه، صحنه، ابعاد، زوایا و ماهیت جنگ را بشناسند، طرفین و اطراف جنگ و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن را بهدرستی تشخیص دهند و بتوانند ضمن برآورد شرایط، مسیر برونرفت از جنگ را نیز ترسیم کنند.
محبی ادامه داد: رسانه امروز دیگر رسانه دیروز نیست که صرفاً یک واقعه یا حادثه را برای دیگران روایت کند؛ روایتگری وظیفهای اولیه و ابتدایی است و آنچه اهمیت دارد، چگونگی روایتگری به شکلی است که بتواند در ساخت واقعیت و جهتدهی به سرنوشت جامعه اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه جنگ امروز با بسیاری از جنگهای گذشته تفاوت دارد، گفت: برای شناخت درست این جنگ باید به ویژگیهای منحصر به فرد آن توجه کنیم؛ حتی این جنگ از نظر ماهیت با جنگ اوکراین که چند سال پیش رخ داد نیز تفاوتهای جدی دارد.
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به نخستین ویژگی جنگ کنونی گفت: اولین ویژگی این جنگ، ادراکسازی با پشتوانه اقدامات نظامی است.
محبی تأکید کرد: در چنین شرایطی، شناخت صحیح صحنه و ماهیت جنگ برای فعالان رسانهای اهمیت ویژهای دارد و رسانهها باید بتوانند با اشراف بر ابعاد مختلف آن، روایت دقیق، مؤثر و واقعیتساز ارائه کنند.
فاصله شناسایی هدف تا تصمیمگیری نظامی به چند ثانیه رسیده است
محبی در ادامه با تشریح مفهوم جنگ ادراکی گفت: جنگ ادراکی به معنای ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان و تغییر در فهم و برداشت او از واقعیتهای پیرامونی است.
وی افزود: انسانها به صورت طبیعی از محیط پیرامون خود درکی دارند که در بیشتر موارد با واقعیت منطبق است، اما اگر در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد شود، برداشت او از واقعیت نیز دچار تغییر خواهد شد.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه این اختلال میتواند از مسیرهای مختلف ایجاد شود، اظهار کرد: مواد شیمیایی و مخدرها میتوانند به صورت موقت در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد کنند، اما در جنگ شناختی و ادراکی، یکی از ابزارهای مهم، استفاده مستمر از گزارههای کلامی، تصاویر و روایتهای نادرست است.
وی ادامه داد: اگر یک دروغ به صورت مستمر ساخته و تکرار شود، به تدریج برای مخاطب باورپذیر میشود و ممکن است انسان آن را به عنوان واقعیت بپذیرد؛ شایعه نیز به همین شکل، در اثر تکرار میتواند جای واقعیت را در ذهن افراد بگیرد.
محبی تصریح کرد: تصاویر نیز میتوانند چنین نقشی داشته باشند و تکرار یک تصویر یا روایت نادرست ممکن است به تغییر برداشت مخاطب از واقعیت منجر شود.
وی با اشاره به ابعاد نظامی جنگ ادراکی گفت: بخشی از اقدامات نظامی دشمن صرفاً با هدف تخریب زیرساختها یا از بین بردن افراد انجام نمیشود، بلکه هدف دیگر آن ایجاد یک درک نادرست در بخشی از جامعه است.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: زمانی که دشمن یک هدف نظامی کماهمیت را مورد حمله قرار میدهد، ممکن است ارزش نظامی آن هدف بسیار پایین باشد، اما هدف اصلی، ایجاد این تصور است که ساختار دفاعی کشور از بین رفته و دیگر نیرویی برای مقابله وجود ندارد.
وی ادامه داد: حمله به برخی پایگاههای بسیج یا مراکز انتظامی نیز میتواند با همین هدف انجام شود؛ یعنی دشمن تلاش میکند این ادراک را ایجاد کند که دیگر نیرویی برای دفاع از مردم و کشور وجود ندارد.
محبی همچنین درباره هدف دشمن از ترور رهبران و فرماندهان ارشد گفت: دشمن با هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب یا فرماندهان رده اول نظامی، تلاش میکند این ادراک را ایجاد کند که همه چیز به یک فرد یا چند فرمانده وابسته است و با حذف آنها، نظام دچار فروپاشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشمن در این بخش از جنگ ناکام ماند، عنوان کرد: هنگامی که دشمن دید پس از هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب، نظام بدون هیچ اختلالی به مسیر خود ادامه داد و در نظم عمومی، اداره کشور و روابط سازمانی میان ارکان مختلف خللی ایجاد نشد، در این عرصه شکست خورد.
سخنگوی سپاه پاسداران اضافه کرد: پس از هدف قرار گرفتن فرماندهان نیز نهتنها خللی در عرصه نظامی ایجاد نشد، بلکه عملیاتهای نیروهای مسلح با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و دشمن در تحقق هدف ادراکی خود ناکام ماند.
محبی ادامه داد: زمانی که دشمن پایگاههای بسیج و مراکز انتظامی را هدف قرار داد، اما نیروهای بسیجی و انتظامی در خیابانها حضور پیدا کردند و مردم نیز در ابعاد گسترده در صحنه حاضر شدند، مشخص شد که هدف دشمن برای ایجاد تصور فروپاشی و خلأ قدرت محقق نشده است.
وی در ادامه به دومین ویژگی جنگ کنونی اشاره کرد و گفت: ویژگی دوم این جنگ که در بسیاری از جنگهای گذشته وجود نداشته، فناورانه بودن آن است.
سخنگوی سپاه پاسداران توضیح داد: جنگ فناورانه امروز به معنای استفاده همزمان از هوش مصنوعی، سامانههای نرمافزاری فرماندهی، دادههای باز و تجاری، پهپادهای فراگیر، حسگرهای متعدد و فشردهسازی زمان تصمیمگیری است.
محبی خاطرنشان کرد: در این نوع جنگ، فاصله زمانی میان شناسایی هدف تا تصمیمگیری برای اقدام علیه آن، از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش پیدا کرده است و همین موضوع ماهیت جنگهای جدید را به شکل جدی تغییر داده است.
آمریکا نتوانست قدرت نهادینه ملت ایران را در محاسبات جنگی ببیند
محبی با تشریح ابعاد جنگ فناورانه گفت: در این جنگ، سامانههای هوش مصنوعی با دریافت و پردازش همزمان دادههای ماهوارهای، پهپادی، راداری، سنسورها و گزارشهای اطلاعاتی میدانی، در فرآیند شناسایی اهداف، برآورد خسارت و ردیابی منابع انسانی نقشآفرینی میکردند.
وی افزود: برای نخستین بار در چنین سطحی، آخرین فناوریهای آمریکا در میدان جنگ به کار گرفته شد، اما دشمن در این عرصه نیز با شکست مواجه شد؛ چراکه سامانههای فناورانه قادر به محاسبه قدرت «نهادینه» ملت ایران نبودند.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: قدرت نهادینه ملت ایران در اتحاد، همبستگی، همافزایی، حضور مردم در میدان، پیوند مردم با نظام و یکدیگر و همچنین غیرت دینی، مذهبی و ملی آنان بود؛ مؤلفههایی که هوش مصنوعی و سامانههای فناورانه قادر به محاسبه و پیشبینی آن نبودند.
وی با اشاره به توانمندیهای فناورانه نیروهای مسلح ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در حوزه موشکی و پهپادی توانست بخشهایی از شبکه قدرت دشمن را هدف قرار دهد.
محبی تصریح کرد: موشکهای امروز جمهوری اسلامی صرفاً سلاحهایی نیستند که از یک نقطه شلیک و در نقطهای دیگر منفجر شوند، بلکه از قابلیت هدایت و تغییر مسیر برخوردارند و حتی میتوانند در برابر سامانههای پدافندی مسیر خود را تغییر دهند یا در میانه مسیر، هدف خود را تغییر دهند.
وی تأکید کرد: در جنگ فناورانه، هدف قرار دادن یک سامانه دادهپردازی صرفاً به معنای تخریب یک ساختمان نیست، بلکه به معنای ضربه زدن به بخشی از قدرت تصمیمگیری دشمن است؛ همانطور که هدف قرار دادن سامانههای پدافندی، رادارها و پهپادها، بخشهای مختلف شبکه اطلاعاتی و عملیاتی دشمن را تحت تأثیر قرار میدهد.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: وقتی رادار دشمن هدف قرار میگیرد، در واقع بخشی از چشم شبکه عملیاتی او از بین میرود و زمانی که پهپادهای شناسایی هدف قرار میگیرند، بخشی از زنجیره جمعآوری داده و انتقال اطلاعات به سامانههای هوش مصنوعی مختل میشود.
وی ادامه داد: حتی هدف قرار دادن مخازن سوخت نیز صرفاً نابودی یک مخزن نیست، بلکه میتواند توان عملیاتی هواپیماها و پهپادهایی را که بر اساس دادههای سامانه فرماندهی برای اجرای عملیات به کار گرفته میشوند، تحت تأثیر قرار دهد.
محبی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات به تضعیف شبکه قدرت دشمن منجر شد، گفت: قدرت فناورانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نیروی هوافضای سپاه، در کنار حضور مردم، اتحاد، غیرت ملی، دفاع از تمامیت ارضی و آرمانخواهی ملت ایران، موجب شکست دشمن در این جنگ فناورانه شد.
وی در ادامه به ویژگی سوم جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: ویژگی سوم این جنگ، قرار گرفتن آمریکا برای نخستینبار در طول جنگهای خود در وضعیت «آسیبپذیری راهبردی متقابل» بود.
سخنگوی سپاه پاسداران توضیح داد: آمریکا همواره تلاش کرده است جنگ را خارج از سرزمین خود مدیریت کند و اجازه ندهد هزینههای جنگ به زیرساختها و منافعش بازگردد، اما در این جنگ، بخشی از هزینهها و آسیبها به جبهه دشمن منتقل شد.
محبی افزود: آمریکا در میانه جنگ تهدید کرد که در صورت تسلیم نشدن ایران، زیرساختهای کشور را هدف قرار خواهد داد، اما جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد در صورت حمله به زیرساختهای ایران، زیرساختهای آمریکا در منطقه، متحدان آن و رژیم صهیونیستی در تیررس قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: پس از حمله به تأسیسات انرژی ایران، موجی از حملات موشکی علیه زیرساختهای آمریکا در منطقه، متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد و دشمن دریافت که ادامه حملات زیرساختی، هزینههایی را به اردوگاه خود او منتقل خواهد کرد.
سخنگوی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: دشمن تصور میکرد با محاسبه تعداد موشکهای شلیکشده ایران، میتواند زمان پایان توان موشکی کشور را پیشبینی کند، اما این محاسبات محقق نشد و در مقابل، بخشی از سامانههای دفاعی و تسلیحات راهبردی دشمن نیز هدف قرار گرفت.
محبی تأکید کرد: آنچه در این جنگ رقم خورد، انتقال بخشی از هزینههای جنگ به اردوگاه دشمن و قرار گرفتن آمریکا و متحدانش در برابر یک آسیبپذیری راهبردی متقابل بود.
جنگ اخیر زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار داد
وی اضافه کرد: یکی از ویژگیهای مهم این جنگ، تأثیرگذاری گسترده آن بر زنجیره تأمین جهانی بود و آثار این مسئله حتی به اقتصاد کشورهای دور از منطقه نیز رسید.
وی افزود: در جریان جنگ، تردد کشتیها در خلیج فارس به شکل محسوسی کاهش یافت؛ بهگونهای که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۲۵ تا ۱۴۰ کشتی از خلیج فارس خارج میشدند، اما در دوره جنگ این میزان به حدود ۶ تا ۷ کشتی در روز کاهش پیدا کرد.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: کاهش تردد کشتیها در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان، علاوه بر افزایش هزینه حملونقل و بیمه، موجب افزایش زمان توقف کشتیها و ایجاد اختلال در جریان انتقال کالا و مواد اولیه شد و آثار آن به زنجیرههای مختلف اقتصادی منتقل شد.
محبی با اشاره به اهمیت خلیج فارس در تأمین انرژی و مواد اولیه جهان بیان کرد: وقتی حجم جابهجایی کالا و انرژی در این مسیر کاهش پیدا میکند، آثار آن تنها به کشورهای منطقه محدود نمیشود، بلکه بازارهای جهانی انرژی، مواد غذایی، صنایع و حتی بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینکه بخشی از تولید مواد اولیه صنایع پیشرفته نیز تحت تأثیر تحولات منطقه قرار گرفت، گفت: برخی مواد مورد استفاده در تولید تلفن همراه، رایانه، سرورها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی از جمله موادی هستند که تولید و انتقال آنها به شرایط منطقه و زنجیره تأمین جهانی وابسته است.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: در حوزه آلومینیوم نیز توقف بخشی از تولید کشورهای منطقه، آثار قابل توجهی بر بازار جهانی داشت؛ چراکه بخش مهمی از تولید آلومینیوم خلیج فارس توسط کشورهای منطقه انجام میشود و توقف این روند میتواند بر صنایع مصرفکننده این ماده در دیگر کشورها اثر بگذارد.
محبی خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد آلومینیوم مورد نیاز آمریکا از خارج تأمین میشود و بنابراین هرگونه اختلال جدی در تولید و صادرات آلومینیوم در منطقه خلیج فارس میتواند آثار اقتصادی خود را در زنجیره تأمین صنایع آمریکا نشان دهد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل و بیمه در دوران جنگ گفت: بخشی از هزینههایی که پیش از این در جبهه مقابل تصور نمیشد، در جریان این جنگ به اقتصاد کشورهای حامی رژیم صهیونیستی و آمریکا منتقل شد و این مسئله نشان داد که جنگ امروز دیگر محدود به میدان نظامی نیست.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای دشمن از ظرفیتهای راهبردی خود استفاده کرده است، اظهار کرد: تهدیدهای مربوط به زیرساختهای انرژی و تلاش برای ایجاد فشار بر ایران با پاسخهایی مواجه شد که نشان داد هرگونه تعرض به زیرساختهای کشور میتواند هزینههای سنگینی برای طرف مقابل و متحدانش ایجاد کند.
محبی در پایان تأکید کرد: جنگ امروز یک جنگ چندلایه است که آثار آن از میدان نظامی فراتر رفته و حوزههای انرژی، اقتصاد، فناوری، حملونقل و زنجیره تأمین جهانی را نیز دربر گرفته است.
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