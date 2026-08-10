زخم جنگ بر پیکر میراث تاریخی؛ ۱۴۹ اثر آسیب دید

علی دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت خسارت‌های واردشده به آثار تاریخی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: از مجموع ۱۴۹ اثری که در این جنگ آسیب دیدند، ۵۴ مورد موزه، هفت مورد بافت تاریخی و پنج اثر نیز ثبت جهانی بودند.

وی افزود: برآورد اولیه ما از میزان خسارت واردشده به این بخش حدود ۱۰ همت است و در حال پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز برای جبران این خسارت‌ها هستیم.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: وزارت میراث‌فرهنگی از منابع و بودجه‌ای که در اختیار داشت، برای هر ۱۸ استان و آثار آسیب‌دیده اعتباراتی را به منظور انجام اقدامات و مرمت‌های اضطراری اختصاص داده و عملیات مربوطه نیز آغاز شده است.

دارابی تصریح کرد: اکنون منتظر هستیم سازمان برنامه و بودجه درخواست ارائه‌شده از سوی وزارتخانه برای تأمین اعتبارات لازم را تخصیص دهد تا بتوانیم با سرعت بیشتری عملیات مرمت و بازسازی آثار آسیب‌دیده را به پایان برسانیم.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که با تأمین اعتبار مورد نیاز، روند مرمت آثار تاریخی و فرهنگی آسیب‌دیده با سرعت و دقت لازم انجام شود و این آثار هرچه سریع‌تر به چرخه حفاظت و بهره‌برداری بازگردند.