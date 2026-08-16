نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز تا پنجشنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: امروز در برخی مناطق شمالی و غرب استان و دوشنبه در بخش‌هایی از رازوجرگلان، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و شمال شرق استان، احتمال ضعیف رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

وی ادامه داد: سه‌شنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی، جنوب شرق و شمال شرق استان و چهارشنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

داداشی گفت: از بعدازظهر پنجشنبه تا اواسط روز جمعه، با تشدید ناپایداری، افزایش وزش باد و در مناطق نیمه شرقی استان رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب وجود دارد.

وی از افزایش نسبی دما تا چهارشنبه، به‌ویژه در گرم‌ترین ساعات روز، خبر داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی شبانه‌روز گذشته کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند.

داداشی گفت: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۰ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.