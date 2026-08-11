به گزارش خبرنگار مهر، میثم لعلعوضپور صبح سهشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: رویکرد اصلی جهاد دانشگاهی دانشجومحوری است و این رویکرد در مرامنامه این مجموعه که از دل انقلاب اسلامی شکل گرفته، مورد تأکید قرار دارد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی افزود: تلاش داریم فعالیتهای پژوهشی را از مرحله مطالعه فراتر برده و در صورت تعریف پروژه، اجرای عملیاتی آن را نیز دنبال کنیم تا نتایج پژوهشها به حل مسائل واقعی جامعه منجر شود.
وی با اشاره به تجربه جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال بیان کرد: در سالهای گذشته طرح الگوی نوین مشاغل خانگی با همکاری دستگاههای مرتبط اجرا شد که در آن علاوه بر آموزش مهارت، ایجاد اشتغال و پایدارسازی آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
لعل عوضپور ادامه داد: اجرای عملیاتی این طرحها موجب شکلگیری شبکههایی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شد و بخشی از این ظرفیتها همچنان در استان فعال هستند.
وی همچنین به فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی در حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: سال گذشته اطلس آسیبهای اجتماعی استان برای استانداری تهیه شد و در این مطالعات، موضوعاتی از جمله اعتیاد و خشونت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان شمالی افزود: در حوزه اعتیاد نیز پژوهشی درباره انگیزههای بهبودیافتگان انجام شد و سه انگیزه اصلی در مسیر بهبودی شناسایی شد که میتوان با تقویت آنها در خانواده و جامعه، زمینه حمایت بیشتر از افراد بهبودیافته را فراهم کرد.
لعل عوضپور بیان کرد: هدف جهاد دانشگاهی این است که پژوهشها به نتیجه عملی برسند و ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه در خدمت حل مسائل استان قرار گیرد.
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