حریم ۶ تالاب مازندران ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسدی با بیان اینکه حریم و بستر تالابها با هدف صیانت از این عرصههای ارزشمند آبی در مقابل تخریب و تصرف انجام میشود، افزود: مطالعات ۲۹.۷ کیلومتر از حد بستر و حریم ۱۰ تالاب استان باقی مانده است که توسط شرکتهای مشاور در حال انجام است.
وی ادامه داد: مطالعات حد بستر و حریم ۶ تالاب ولشت مرزنآباد، دشت ممرز نوشهر، شورمست سوادکوه، عباسآباد بهشهر، استخرپشت نکا و حیدرکلا در بابل پارسال اجرا شد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: مطالعات حد بستر و حریم ۱۰ تالاب پلنگان، شیرخان، لپوی زاغمرز، ولشت، شورمست، استخرپشت، عباسآباد، دشت ممرز، حیدرکلا و چورت به طول مجموع ۳۶ کیلومتر نیز دو سال قبل انجام شده بود
اسدی با بیان اینکه صیانت از تالابها به عنوان یکی از منابع آبی در حیطه وظایف و اولویتهای شرکت آب منطقهای مازندران قرار دارد، افزود: هدف نهایی از انجام این مطالعات، جلوگیری از تصرف منابع آبی و صدور سند مالکیت به نام دولت است.
نظر شما