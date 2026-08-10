به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در جریان کنترل و بازرسی دقیق محورهای مواصلاتی، موفق به توقیف یک دستگاه خودرو وانت شدند که حامل مقادیر قابل‌توجهی زغال‌چوب جنگلی بود.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده از خودروی مذکور، تعداد ۲۱ کیسه زغال ۳۰ کیلوگرمی به وزن مجموع ۶۳۰ کیلوگرم کشف و دو متهم دررابطه‌با حمل این کالای قاچاق دستگیر که پس از تشکیل پرونده، جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی چگنی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات، هشدار داد: منابع ملی و محیط‌زیست، میراثی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود؛ لذا برخورد با هرگونه اقدام تخریب‌گرانه، از جمله قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها، با شدت و قاطعیت بیشتری در دستور کار مأموران قرار دارد و عاملان این اقدامات، به‌شدت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.