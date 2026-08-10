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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

واژگونی سمند در محور نهاوند به فیروزان با یک کشته و ۲ مصدوم

واژگونی سمند در محور نهاوند به فیروزان با یک کشته و ۲ مصدوم

همدان- واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور نهاوند ـ فیروزان یک کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور نهاوند ـ فیروزان یک کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

این حادثه در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور ارتباطی نهاوند به فیروزان رخ داد که پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۲ تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس فیروزان و طائمه به محل اعزام شدند.

تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه ۲ مصدوم حادثه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان علیمرادیان نهاوند منتقل کردند و یک نفر نیز در این سانحه جان باخت و پیکر وی برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

کد مطلب 6913032

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