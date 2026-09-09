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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

افتخارآفرینی دانش‌پژوه میانه‌ای در رویداد رباتیک کشور

افتخارآفرینی دانش‌پژوه میانه‌ای در رویداد رباتیک کشور

میانه- دانش‌پژوه فعال مجموعه آموزشی پژوهشی لکوی شهرستان میانه در بزرگترین رویداد رباتیک کشور سکوی دوم رقابت ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرا بدرخانی موفق به کسب رتبه دوم رشته رباتیک لیگ ربات آتش‌نشان در بیست و سومین جشنواره ملی خلاقیت‌های علمی پژوهشی کشور (لکو کاپ leco cup) شد.

این دوره از مسابقات لکوکاپ ملی ایران به میزبانی شهر ساری برگزار شد و برگزیدگان علمی از نقاط مختلف کشور در آن به رقابت پرداختند.

لکوکاپ ملی ایران که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سایر نهادهای معتبر علمی برگزار می‌شود، به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و معتبرترین لیگ‌های رباتیک کشور شناخته می‌شود.

در رشته ربات آتش‌نشان، شرکت‌کنندگان باید توانایی ربات خود در شناسایی شعله، اطفاء حریق و پیمایش هوشمندانه مسیرهای دشوار را به رخ داوران بکشند که صدرا بدرخانی با ارائه طراحی مبتکرانه و اجرای فنی بی‌نقص، توانست نظر هیئت داوران را جلب و جایگاه دوم این رقابت‌ها را از آن خود کند.

کد مطلب 6942296

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