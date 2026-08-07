به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم از «قلب سلیم» به عنوان سرمایه حقیقی انسان یاد کرده است؛ قلبی پاک، سالم و نورانی که در پرتو تقوا شکل می‌گیرد و انسان را در تشخیص حق از باطل و حرکت در مسیر الهی یاری می‌کند.

وی افزود: تقوا تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه با انجام واجبات، ترک گناه، اقامه نماز، روزه، توسل به اهل‌بیت (ع)، احسان، انفاق، خدمت به والدین و رسیدگی به نیازمندان تحقق می‌یابد و انسان را به قرب الهی نزدیک می‌کند.

تقوا در سایه عمل به واجبات الهی

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت اقامه نماز، تصریح کرد: نماز بزرگ‌ترین جلوه بندگی و از مهم‌ترین عوامل تقویت روحیه انقلابی و معنوی در جامعه است و هیچ‌یک از واجبات الهی نباید مورد سهل‌انگاری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مسلمانان باید همواره مراقب رفتار، گفتار و عملکرد خود باشند، از هر راهی به دنبال کسب روزی نروند، حقوق دیگران را رعایت کنند، به مردم ظلم نکنند و گره‌گشای مشکلات نیازمندان باشند؛ چرا که خدمت به مردم، به‌ویژه اقشار محروم، از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا و زمینه‌ساز جلب رحمت الهی است.

سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر محور حفظ وحدت امت

مطهری‌اصل با اشاره به فرا رسیدن روزهای پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره این بزرگان، تلاش برای حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از تفرقه بود.

وی با استناد به آیات قرآن و ماجرای جانشینی حضرت هارون (ع) در غیاب حضرت موسی (ع)، افزود: حفظ انسجام جامعه اسلامی آن‌چنان اهمیت دارد که در برخی شرایط، بزرگان دین برای جلوگیری از ایجاد اختلاف، نهایت مدارا را در پیش گرفتند تا امت اسلامی دچار چنددستگی نشود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به دیدگاه حجت‌الاسلام محسن قرائتی در تفسیر این آیات، گفت: اهمیت وحدت میان مؤمنان به اندازه‌ای است که حفظ یکپارچگی جامعه اسلامی در بسیاری از مقاطع تاریخی بر بسیاری از ملاحظات دیگر مقدم بوده است.

وی ادامه داد: امام حسن مجتبی (ع) برای جلوگیری از تفرقه امت اسلامی سخت‌ترین رنج‌ها را تحمل کرد و امام رضا (ع) نیز با وجود نپذیرفتن مشروعیت حکومت عباسیان، ولایتعهدی را برای حفظ تشیع و جلوگیری از نابودی پیروان اهل‌بیت (ع) پذیرفت.

اختلاف داخلی؛ بزرگ‌ترین تهدید برای جامعه اسلامی

مطهری‌اصل با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره سه درخواست از خداوند، بیان کرد: امنیت معیشتی و امنیت کشور در برابر دشمنان خارجی از نعمت‌هایی است که خداوند به امت اسلامی عطا کرده، اما جلوگیری از اختلافات داخلی را به تلاش خود مردم واگذار کرده است.

وی با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» افزود: اصلاح جامعه، حفظ امنیت و بهبود معیشت بدون همدلی، تلاش و دوری از اختلاف امکان‌پذیر نیست و مردم باید با همکاری و همبستگی از ایجاد شکاف در جامعه جلوگیری کنند.

امام جمعه تبریز انقلاب اسلامی را نمونه‌ای روشن از آثار وحدت ملی دانست و گفت: ملت ایران در سال‌های نخست انقلاب با وجود جنگ تحمیلی، فشارها و تحریم‌ها، با اتکا به وحدت و تبعیت از امام راحل(ره) توانست از مشکلات عبور کند و امروز نیز همین انسجام، کشور را در برابر تهدیدهای دشمنان مقاوم ساخته است.

دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است

مطهری‌اصل با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز بر ایجاد اختلاف و بدبینی در میان مردم تمرکز کرده‌اند، اظهار کرد: امروز آمریکا و جبهه استکبار تلاش می‌کنند وحدت ملت ایران را هدف قرار دهند، اما ملت ایران بارها نشان داده است که در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور یکپارچه خواهد ایستاد.

وی همچنین با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: پیام‌های معظم‌له همواره سرشار از محبت، معنویت، دعوت به همدلی و پرهیز از اختلاف است و همه باید این توصیه‌ها را سرلوحه رفتار و عملکرد خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: حضور پرشور مردم در مسیرهای پیاده‌روی، مصلی‌ها و آیین‌های عزاداری جلوه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع) و وفاداری به ارزش‌های دینی بود.

وی از علما، هیئت‌های مذهبی، دانشگاهیان، بازاریان، جوانان، نوجوانان، حوزه‌های علمیه و همه اقشار مردم برای برگزاری باشکوه این مراسم قدردانی کرد و افزود: حضور سالمندان و حتی افرادی که با وجود بیماری در این مراسم شرکت کردند، جلوه‌ای ارزشمند از ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت (ع) بود.

وحدت تبریز سرمایه‌ای ملی است

مطهری‌اصل با قدردانی از همراهی علما و بزرگان دینی استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه وحدت و همدلی در تبریز و آذربایجان زبانزد است و این منطقه همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات کشور داشته است.

وی افزود: آرامش و انسجام در آذربایجان، به معنای آرامش و ثبات در سراسر ایران است و این سرمایه اجتماعی باید بیش از پیش حفظ شود.

خدمت به مردم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مردم همواره پای دین، انقلاب و رهبری ایستاده‌اند، گفت: بخش عمده‌ای از جامعه را اقشار متوسط و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و مسئولان وظیفه دارند برای رفع مشکلات و خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به آنان تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت تأکید کرد و افزود: استفاده صحیح از منابع انرژی، زمینه بهره‌مندی همه هم‌وطنان از این نعمت‌های الهی را فراهم می‌کند.

مطهری‌اصل با گرامیداشت روز خبرنگار، از فعالان رسانه‌ای به عنوان حلقه ارتباطی مردم و مسئولان یاد کرد و گفت: انتظار می‌رود رسانه‌ها در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، از انتشار شایعات، دروغ و مطالب تفرقه‌افکنانه پرهیز کرده و با انتشار اخبار واقعی، تحلیل‌های مستند و مطالب وحدت‌آفرین در مسیر تقویت انسجام اجتماعی گام بردارند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، خدمات این نهاد را ارزشمند توصیف کرد و خواستار توسعه فعالیت‌های آن شد.

امام جمعه تبریز در ادامه با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، یاد و خاطره این شهیدان را زنده نگه داشت و نقش تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حل مشکلات اقتصادی و تقویت مشارکت عمومی، در چارچوب قانون و ارزش‌های اسلامی، مهم ارزیابی کرد.

اقتدار هوشمندانه؛ راهبرد عبور از تهدیدها

مطهری‌اصل با هشدار نسبت به دو جریان «سازش‌طلب» و «ناامیدکننده» اظهار کرد: برخی نسخه عقب‌نشینی در برابر دشمن را مطرح می‌کنند و عده‌ای نیز با القای ناامیدی، توان داخلی را نادیده می‌گیرند؛ در حالی که هر دو رویکرد به زیان منافع ملی است.

وی تأکید کرد: راهبرد صحیح، «اقتدار هوشمندانه» است؛ یعنی حفظ قدرت و ایستادگی در کنار تدبیر و صیانت از منافع کشور.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آمریکا در منطقه با بن‌بست راهبردی مواجه شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و اقتدار دفاعی خود، معادلات منطقه را تغییر داده و هرگونه تعرض به منافع و حاکمیت کشور با پاسخی قاطع و بازدارنده روبه‌رو خواهد شد.