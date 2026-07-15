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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

هم‌افزایی کتابخانه‌های عمومی و جهاد دانشگاهی برای ترویج کتابخوانی

هم‌افزایی کتابخانه‌های عمومی و جهاد دانشگاهی برای ترویج کتابخوانی

تبریز- کتابخانه‌های عمومی و سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و ترویج فرهنگ کتابخوانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و سازمان جهاد دانشگاهی استان با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و خسرو کنعانی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه به امضا رسید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه فرهنگ مطالعه نیازمند هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و علمی است، گفت: این تفاهم‌نامه با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه برای ترویج کتابخوانی منعقد شده است.

اسد بابایی افزود: برگزاری برنامه‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی، اجرای مسابقات کتابخوانی، اطلاع‌رسانی برنامه‌ها در کتابخانه‌های عمومی و بهره‌گیری کارکنان از خدمات جهاد دانشگاهی از مهم‌ترین محورهای این همکاری است.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز گفت: جهاد دانشگاهی با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، ارائه تخفیف در دوره‌های آموزشی، همکاری رسانه‌ای برای پوشش فعالیت های کتابخانه های عمومی، تأمین جوایز مسابقات کتابخوانی و ارائه خدمات سلامت و درمان در کنار کتابخانه‌های عمومی خواهد بود.

خسرو کنعانی افزود: همکاری در تولید محتوای فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مشترک و انعکاس رویدادهای فرهنگی با محوریت ترویج کتابخوانی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

گفتنی است این تفاهم‌نامه در ۱۱ ماده و ۲۴ بند تنظیم شده به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت رضایت طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

کد مطلب 6888846

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