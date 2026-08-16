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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

احتمال رگبار باران در نیمه شمالی آذربایجان‌ شرقی

احتمال رگبار باران در نیمه شمالی آذربایجان‌ شرقی

تبریز- رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی موجب بارش‌های رگباری و غرش آذرخش در نیمه شمالی استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه با بیان اینکه در صورت تشدید شرایط جوی کنونی، هشدار هواشناسی سطح زرد برای این مناطق صادر خواهد شد افزود: این وضعیت جوی به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب تشدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی تا پایان هفته در این مناطق حاکم خواهد شد اظهار کرد: گذر این امواج جوی همچنین موجب آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقتی، برخورد آذرخش، جاری شدن روان آب، شکستن درختان کهنسال و فرسوده می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: در سایر نواحی استان تا اواخر هفته جوی به نسبت پایدار حاکم خواهد شد و در نواحی جنوبی استان احتمال افزایش سرعت وزش باد و خیزش یا نفوذ گرد و خاک دور از انتظار نیست.

امیدفر با اشاره به اینکه در این مدت تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای روی نمی‌دهد ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای ۱۲ درجه خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای استان بودند.

کد مطلب 6918124

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