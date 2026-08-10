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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

ظرفیت های صادراتی سلماس به شبکه ریلی کشور متصل می شود

ظرفیت های صادراتی سلماس به شبکه ریلی کشور متصل می شود

ارومیه - فرماندار سلماس اتصال ظرفیت‌های صادراتی این شهرستان را به شبکه ریلی کشور و استفاده از مسیرهای بین‌المللی را یک فرصت مهم برای توسعه تجارت خارجی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی عصر دوشنبه در بازدید از ایستگاه راه آهن سلماس اتصال ظرفیت‌ های صادراتی این شهرستان را به شبکه ریلی کشور و استفاده از مسیرهای بین‌المللی را یک فرصت مهم برای توسعه تجارت خارجی دانست و اظهار کرد: این اقدام می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر کالاهای تولیدی و صادراتی شهرستان در بازارهای منطقه‌ای و اروپایی را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان افزود: سلماس از مزیت‌های مهمی همچون مرز، راه‌آهن، بارانداز، منطقه ویژه اقتصادی و حضور فعال صادرکنندگان برخوردار است و باید از مجموع این ظرفیت‌ها برای تقویت اقتصاد شهرستان استفاده شود.

فتحی افزود: بسیاری از صادرکنندگان سلماسی با بازارهای خارج از کشور و به ویژه بازارهای اروپایی ارتباط تجاری دارند و توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند در کاهش هزینه‌های حمل کالا، افزایش سرعت و امنیت جابه‌جایی و تقویت قدرت رقابتی صادرکنندگان نقش موثری داشته باشد.

فرماندار سلماس همچنین بر ضرورت فعال‌سازی حمل‌ونقل مسافری در این مسیر تاکید کرد و گفت: ایستگاه راه‌آهن سلماس آمادگی پذیرش مسافر در مسیر سلماس به وان ترکیه را دارد و راه‌اندازی و تقویت این ظرفیت می‌تواند علاوه بر تسهیل تردد مردم، موجب رونق گردشگری و افزایش تعاملات اقتصادی میان ایران و ترکیه شود.

وی بیان کرد: از مجموع ۲۰ شهرستان آذربایجان ‌غربی تنها پنج شهرستان دارای بارانداز و امکان حمل‌ونقل ریلی کالا هستند و سلماس به دلیل موقعیت مرزی و برخورداری از این زیرساخت، ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌ های حمل‌ونقل و تجارت استان دارد.

فتحی گفت: توسعه راه‌آهن و استفاده از ظرفیت آن صرفاً موضوع حمل کالا نیست، بلکه می‌تواند حلقه اتصال میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، مرز و منطقه ویژه اقتصادی باشد و به رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در شهرستان کمک کند.

وی از برنامه نصب تابلوهای راهنمای مسیر ایستگاه راه‌آهن سلماس در مسیرهای ارتباطی از مرکز تا شمال استان خبر داد و افزود: معرفی مناسب این ظرفیت و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و صاحبان کالا به ایستگاه، در افزایش استفاده از ظرفیت بارانداز ریلی موثر خواهد بود.

فرماندار سلماس تاکید کرد: عزم مدیریت شهرستان برای شکوفایی ظرفیت ایستگاه راه‌آهن سلماس جدی است و موضوع با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صادرکنندگان و مجموعه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌آهن، مرز و منطقه ویژه اقتصادی در کنار ظرفیت بخش خصوصی و صادرکنندگان، مجموعه‌ای از فرصت‌های کم‌نظیر برای توسعه سلماس ایجاد کرده است که باید با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح به مزیت اقتصادی پایدار برای شهرستان تبدیل شود.

ایستگاه راه‌آهن سلماس از جمله ایستگاه‌های قدیمی منطقه و دارای بارانداز است که ظرفیت مناسبی برای جابه‌جایی کالا و مسافر دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهرستان و تسهیل فعالیت‌های تجاری ایفا کند.

کد مطلب 6913416

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