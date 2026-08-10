مدیرکل تبلیغات بوشهر: تقویت فرهنگ مواسات و همدلی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین تشکل‌های دینی این استان گفت: اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با همکاری دفتر نمایندگی صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در راستای خدمت‌رسانی به تشکل‌های دینی و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و همچنین توسعه مشارکت‌های مردمی در این سنت حسنه، طرح افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ی تشکل‌های دینی دارای مجوز از این اداره کل را آغاز کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تأکید بر اهمیت توجه به اقتصاد اسلامی در راستای تقویت همدلی و مواسات در جامعه اظهار کرد: توسعه مشارکت مردم در ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه از طریق تشکل‌های دینی، گامی مؤثر در مسیر گره‌گشایی از مشکلات افراد جامعه و تقویت روحیه تعاون و همدلی میان مردم است.

وی افزود: تشکل‌های دینی می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی خود، نقش مؤثری در ترویج سنت قرض‌الحسنه و ایجاد زمینه برای مشارکت مردم در حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت فرهنگ مواسات و همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های دینی برای گره‌گشایی از مشکلات افراد جامعه اجرا می‌شود.

در فاز نخست این طرح، ۱۸ کارت بانکی قرض‌الحسنه از سوی صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به متولیان و مسئولان تشکل‌های دینی شهرستان بوشهر اهدا شده و در سایر شهرستان های استان هم به زودی آغاز خواهد شد.