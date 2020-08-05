تشکل های دینی در ترویج فرهنگ مواسات نقش پررنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا دیلمی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تبلیغات و تشکل های مذهبی چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس که در دفتر معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد، اظهارکرد: تشکل های دینی و انقلابی نقش هدایتگری و پویایی تبلیغات و همچنین سهم مهم و اساسی در بسط ارزش های دفاع مقدس داشته دارند.

وی گفت: تشکل های دینی با رویکرد انقلابی گری میراث دار خوبی هستند و نقش آن ها در حرکت های اجتماعی پر رنگ است.

دیلمی ادامه داد: نقش هیأت های مذهبی در جریان رویدادها و برنامه ها قابل مشاهده است و هیئات مذهبی در خصوص رویداد دفاع مقدس می توانند به لحاظ تبیینی و انتقال محتوا به مخاطب، همکاری کنند.

وی گفت: تشکل های دینی در مباحث ترویج فرهنگ مواسات و همچنین حضور عملیاتی در این طرح نقش ارزشمندی داشته و این طرح هم با قوت خود در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان این که دفاع مقدس ریشه در عاشورا دارد، افزود: مکتب سردار سلیمانی و انقلاب اسلامی ریشه اش در عاشورا است لذا باید مکتب عاشورا بازخوانی و یادآوری شود.

در جلسه کارگروه تبلیغات و تشکل های مذهبی که با حضور دستگاه های فرهنگی برگزار شد، اهم فعالیت های چهلمین سالگرد پیروزی دفاع مقدس بحث و تبادل نظر شد.