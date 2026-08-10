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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

حمله موشکی و پهپادی انصارالله یمن به مواضع مزدوران سعودی 

حمله موشکی و پهپادی انصارالله یمن به مواضع مزدوران سعودی 

نیروهای مسلح یمن ساعتی پیش حملات پهپادی و موشکی خود را به مواضع دولت مزدور سعودی در منطقه شبوه در استان بیحان انجام دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های یمن از حمله مجدد پهپادی و موشکی انصارالله به مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در منطقه شبوه خبر دادند.

وزیر بهداشت دولت دست نشانده عربستان در یمن اعلام کرد که در جریان عملیات موفقیت آمیز نیروهای مسلح وابسته به جنبش انصارالله علیه منطقه المخا دست کم هفت تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.

نیروهای مسلح یمن در دور جدیدی از عملیات‌ دقیق خود، مراکز تجمع، انبارهای مهمات و اتاق‌های عملیاتی نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی را در منطقه المخا هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی به شبکه المسیره گفت که نیروهای مسلح یمن یکشنبه شب، عملیات‌ هدفمند خود علیه مراکز تجمع و انبارهای تسلیحات ائتلاف سعودی در منطقه المخا را از سر گرفتند.

کد مطلب 6913060

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    نظرات

    • رحمان IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      درودبررزمندگان شجاع ودلاور یمن که باحملات موشکی خودبه دشمن آمریکایی ضربات مهلکی به مزدوران ونوکران عربستان واردمیکنند

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