به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسیاری از مردم پیش از مراجعه به پزشک، علائمشان را جستوجو میکنند. این گزارش سه پرسش عملی برای سنجش اعتبار منابع سلامت آنلاین را بررسی میکند و فهرست علائمی را میآورد که جای جستوجو نیستند و مراجعهی فوری میخواهند.
الگویی که در سالهای اخیر شکل گرفته، ساده اما پیامددار است: بسیاری از مردم پیش از آنکه با پزشک تماس بگیرند، علائمشان را جستوجو میکنند. این رفتار بهخودیخود نه تازه است و نه لزوماً غلط؛ آنچه اهمیت دارد کیفیت چیزی است که در نخستین صفحهی نتایج میبینند.
چرا اطلاعات سلامت با بقیه فرق دارد؟
تصمیمی که بر پایهی یک مطلب سلامت گرفته میشود، میتواند مستقیم بر جان فرد اثر بگذارد. توصیهی نادرست دربارهی دوز دارو یا زمان مراجعهی اورژانسی، برخلاف توصیهی نادرست دربارهی خرید کالا، همیشه قابل جبران نیست.
مشکل آنجاست که در صفحهی نتایج، مطلب یک پزشک متخصص و مطلبی که هدف اصلیاش فروش مکمل است شبیه هم به نظر میرسند. هر دو با اطمینان نوشته شدهاند و کاربر ابزار سنجشی ندارد.
سه پرسشی که پیش از اعتماد باید پرسید
چه کسی این را نوشته؟ نام کامل و تخصص پاسخدهنده باید در دسترس باشد. عبارت «تیم پزشکی ما» قابل پیگیری نیست.
صلاحیتش چطور احراز شده؟ در ایران مرجع رسمی سازمان نظام پزشکی است. منبع معتبر توضیح میدهد که با چه فرآیندی هویت و پروانهی طبابت پاسخدهندگان را استعلام کرده، نه اینکه صرفاً ادعا کند.
محدودیتها گفته شده؟ منبعی که تشخیص قطعی وعده میدهد، همانجا خودش را لو داده است. برای نمونه در سامانهی پرسش و پاسخ پزشکی با پزشکان متخصص در پایین تمام صفحات تصریح شده که محتوا جنبهی آموزشی دارد و جایگزین معاینه نیست.
چند پزشک، یک پرسش
الگویی که در برخی سامانههای فارسیزبان شکل گرفته و از منظر کیفیت قابل توجه است، پاسخدهی چند متخصص به یک پرسش واحد است. کاربر بهجای یک نظر منفرد، میبیند که آیا پزشکان همرأیاند یا نه؛ و اختلافنظرشان هم اطلاع مفیدی است، یعنی موضوع بررسی حضوری میخواهد. نمونهی این پرسش و پاسخها عمومی است.
خط قرمزها
دستهای از علائم اصلاً جای جستوجو یا پرسش آنلاین نیستند: درد فشارندهی قفسهی سینه، تنگی نفس ناگهانی، ضعف یا کرختی یکطرفهی بدن، اختلال ناگهانی در تکلم، تشنج، خونریزی شدید و تب نوزاد زیر سه ماه. در این موارد هر دقیقهای که صرف خواندن شود از فرصت درمان کم میکند.
کارکرد درست مشاورهی برخط جای دیگری است: کم کردن سردرگمی، راهنمایی به تخصص درست، و تشخیص همین مواردی که مراجعهی فوری میخواهند.
نظر شما