جنبش النجباء: آمریکا در عراق تیم ترور تشکیل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی الاسدی رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق در گفتگو با المیادین تصریح کرد که تصمیم دولت عراق مبنی بر منع فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور، «تسلیم شدن در برابر زورگویی آمریکا» است.

شیخ علی الاسدی در این گفت‌وگوی اختصاصی که فردا به صورت کامل از شبکه المیادین پخش خواهد شد، از «تصمیم‌گیرندگان عراقی» خواست در تصمیم مربوط به پروازهای ایران تجدیدنظر کنند. وی هشدار داد که عدم تجدیدنظر در این تصمیم، منجر به «حرکت‌های مردمی فشارآور برای ایجاد تغییر» خواهد شد.

وی تأکید کرد که عراق باید استقلال خود را داشته باشد و در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش آزاد باشد». او افزود: «اگر عراق بتواند بر خود حکومت کند و جلوی دخالت آمریکا در تصمیماتش را بگیرد، دیگر نیاز به وجود مقاومت منتفی می‌شود.

شیخ الاسدی همچنین از یک طرح آمریکایی برای برهم زدن ثبات عراق پرده برداشت و گفت که آمریکایی‌ها گروهی متشکل از عراقی‌ها را تشکیل داده‌اند که وظیفه‌اش انجام ترور است. وی گفت: «آن‌ها تحت نظر ما هستند.»

این عضو ارشد مقاومت عراق هخاطرنشان کرد: شخصیت‌های امنیتی در این طرح آمریکایی برای ایجاد فتنه دست داشتند که شناسایی و فتنه‌شان خنثی شد.

وی ادامه داد: ما طرحی آمریکایی را برای ایجاد درگیری میان ما و نیروهای امنیتی از طریق یک طرف ثالث کشف کردیم.

شیخ علی الاسدی افزود: زمانی که اشغالگران آمریکایی ۱۵۰ هزار نظامی در عراق داشتند، با ابزارهای ساده با آنها مقابله کردیم و آنها را به ذلت کشاندیم. وی با تأکید بر اینکه «مقاومت پایان نمی‌یابد»، گفت که مقاومت سنگ‌بنای شکست واشنگتن را گذاشته است.

شیخ الاسدی با اشاره به این اینکه کاردار آمریکا سعی کرد از طریق یکی از سیاسیون با النجبا ارتباط برقرار کند و درخواست ملاقات کرد، افزود: آمریکایی‌ها پروژه‌ها و مشوق‌هایی را به شرط دست کشیدن از سلاح استراتژیک ما که به اسرائیل می‌رسد، پیشنهاد دادند، اما ما نپذیرفتیم.

وی گفت که جنبش النجباء تصمیمی برای ورود به روند سیاسی ندارد و به شیوه‌ای که کشور اداره می‌شود، اعتقادی ندارد.

شیخ الاسدی درباره رابطه با علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت: رابطه خوب است؛ ما چندین بار با او دیدار کردیم و معتقدیم مشکل از مشاوران اوست.

وی تأکید کرد که آنچه جنبش النجبا از دولت می‌خواهد این است که از برگه های فشاری که عراق در اختیار دارد، از جمله مقاومت، استفاده کند.