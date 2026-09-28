آخرین وضعیت طرح پایانه کاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران صبح امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر نیرو، معاون رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و نمایندگان وزارت کشور و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این جلسه، طرح بازتعریف پایانه کاوه به عنوان یک نماد شاخص معماری و پلازای شهری در خیابان آزادی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۵۳۰۰ مترمربع و در فاصله حدود ۴۰۰ متری میدان انقلاب تعریف شده و قرار است با رویکرد TOD، علاوه بر کارکرد پایانهای، به یکی از نقاط پیوند حملونقل عمومی و زیرساختهای حملونقل پاک تبدیل شود.
نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه، با تشریح سیاست شهرداری تهران برای بازتعریف پایانههای شهری، گفت: در حال حاضر در منطقه ۱۲ تهران اتوبوس دیزلی وجود ندارد و فعالیت ناوگان بر پایه اتوبوسهای برقی دنبال میشود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای مورد نیاز حملونقل برقی افزود: یکی از موانع توسعه این شیوه حملونقل، دسترسی نداشتن به زیرساختهای مناسب شارژ است و بر همین اساس، استفاده از برخی اراضی پایانههای سازمان اتوبوسرانی برای تبدیل پایانهها به «هابهای انرژی» مطرح شده است.
آبادیان توضیح داد: در این الگو، بخشهای زیرین پایانهها میتوانند علاوه بر کارکردهای اصلی، ظرفیت استقرار ایستگاههای شارژ خودروهای برقی و فضاهای مربوط به مدهای حملونقل کوچک و اشتراکی مانند اسکوتر، دوچرخه و موتورسیکلت برقی را داشته باشند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با اشاره به مجاورت پایانه کاوه با ایستگاه متروی میدان انقلاب، این پروژه را ظرفیتی برای پیوند میان معماری و نظام حملونقل عمومی و ایجاد زمینه برای فعالیتهای دانشبنیان در این محدوده دانست.
به گفته وی، در طراحی مجموعههای جدید پایانهای از ظرفیت ۱۱ گروه معماری استفاده شده و تلاش شده است ضمن رعایت ضوابط و مقررات، الگوی معماری پروژهها با ویژگیهای محیط شهری پیرامون آنها هماهنگ باشد.
در پایان، طرح بازآفرینی پایانه کاوه به تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران رسید.
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