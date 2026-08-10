سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک واحد مرغداری در شهرستان اردستان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا این که مأموران انتظامی حین کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و پس از متوقف کردن خودرو مشخص شد راننده از سارقان سابقه دار بوده که با توجه به وجود اموال مشکوک در خودروی متهم وی را جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با اشاره به کشف اموال مسروقه مرغداری در بازرسی از خودروی متهم، تصریح کرد: سارق دستگیر شده در تحقیقات اولیه به سرقت از مرغداری اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.