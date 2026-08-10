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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسید

شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسید

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ شهید جدیدی در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مجروح در پی حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنها نبوده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۵۸ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۴۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۷ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسیده است.

کد مطلب 6913098

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