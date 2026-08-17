جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۵ شهید و ۱۸ زخمی به بیمارستان های غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه خاطر نشان کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۲۶۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۹۸ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۳ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۹۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۱۰ نفر افزایش یافته است.