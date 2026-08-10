حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت جان‌سوز امام رضا (ع) اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط شورای هیئات مذهبی اصفهان، امسال نیز شاهد حضور پرشور و منسجم عزاداران اصفهانی در قالب یک قافله عظیم در مشهد مقدس خواهیم بود.

وی با اشاره به جزئیات این مراسم افزود: این حرکت معنوی روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و سوگواران رضوی از درب حسینیه اصفهانی‌ها به سمت آستان مقدس رضوی و صحن مطهر گوهرشاد حرکت می‌کنند تا در قالب یک اجتماع متحد، عرض ارادت خود را به ساحت مقدس امام مهربانی‌ها ابراز کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: در این مراسم که با حضور خطبا و مداحان برجسته برگزار می‌شود و زائران از نوای گرم کربلایی مهدی رعنایی و دیگر مداحان منتخب هیئات مذهبی اصفهان بهره‌مند خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با تاکید بر اهمیت حفظ شعائر دینی و انسجام هیئات مذهبی در ایام پایانی ماه صفر خاطرنشان کرد: حضور هیئات مذهبی اصفهان در صحن گوهرشاد، نمادی از پیوند عمیق مردم متدین اصفهان با مکتب اهل‌بیت (ع) است و امیدواریم این سوگواری خالصانه، زمینه‌ساز ترویج هرچه بیشتر سیره رضوی در جامعه باشد.