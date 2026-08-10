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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

اجتماع عظیم هیئات مذهبی اصفهان در صحن گوهرشاد برگزار می‌شود

اجتماع عظیم هیئات مذهبی اصفهان در صحن گوهرشاد برگزار می‌شود

اصفهان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت:اجتماع عظیم هیئات مذهبی اصفهان همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) از مسیر حسینیه اصفهانی‌ها به سمت صحن گوهرشاد حرم مطهر رضوی حرکت خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت جان‌سوز امام رضا (ع) اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط شورای هیئات مذهبی اصفهان، امسال نیز شاهد حضور پرشور و منسجم عزاداران اصفهانی در قالب یک قافله عظیم در مشهد مقدس خواهیم بود.

وی با اشاره به جزئیات این مراسم افزود: این حرکت معنوی روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و سوگواران رضوی از درب حسینیه اصفهانی‌ها به سمت آستان مقدس رضوی و صحن مطهر گوهرشاد حرکت می‌کنند تا در قالب یک اجتماع متحد، عرض ارادت خود را به ساحت مقدس امام مهربانی‌ها ابراز کنند.

اجتماع عظیم هیئات مذهبی اصفهان در صحن گوهرشاد برگزار می‌شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: در این مراسم که با حضور خطبا و مداحان برجسته برگزار می‌شود و زائران از نوای گرم کربلایی مهدی رعنایی و دیگر مداحان منتخب هیئات مذهبی اصفهان بهره‌مند خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با تاکید بر اهمیت حفظ شعائر دینی و انسجام هیئات مذهبی در ایام پایانی ماه صفر خاطرنشان کرد: حضور هیئات مذهبی اصفهان در صحن گوهرشاد، نمادی از پیوند عمیق مردم متدین اصفهان با مکتب اهل‌بیت (ع) است و امیدواریم این سوگواری خالصانه، زمینه‌ساز ترویج هرچه بیشتر سیره رضوی در جامعه باشد.

کد مطلب 6913107

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