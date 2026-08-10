امام جمعه دشتستان:خبرنگاران در خط مقدم دفاع از مرزهای فکری جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای عرصه رسانه و قلم، و با تبریک روز خبرنگار به شما جهادگران تبیین اظهار کرد: عرصه خبرنگاری و اطلاعرسانی در مکتب اسلام، یک تفنن، شغلِ صرف یا ابزار سرگرمی نیست؛ بلکه یک رسالت خطیر، پیامبرگونه و تکلیفی شرعی است.
امام جمعه دشتستان افزود: در دوران کنونی که با جنگ ترکیبی و شناختی همهجانبه دشمن مواجه هستیم، خبرنگاران در خط مقدم دفاع از مرزهای عقیدتی، سیاسی و فرهنگی جامعه قرار دارند.
وی با اشاره به محورهای اساسی که در این مقطع حساس باید سرلوحه فعالیت مجاهدان رسانه قرار گیرد، افزود: تبیین و تبیّن؛ خنثیسازی محاسبات غلط دشمن اولین محور در این زمینه است.
امام جمعه دشتستان افزود: مبنای قرآنیِ کار رسانه، «تبیّن» (راستیآزمایی و حقیقتیابی) است. امروز امپراتوری رسانهای استکبار با تکیه بر دروغ، تحریف و بزرگنمایی ضعفها، به دنبال ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مردم و مسئولان است. وظیفه خبرنگار تراز انقلاب، افشای این محاسبات غلط و ارائه تصویر واقعی، منصفانه و امیدبخش از دستاوردهای نظام اسلامی است.
وی با بیان اینکه خبرنگار به عنوان دیدهبان بیدار جامعه است، گفت: یک خبرنگار انقلابی، دیدهبان امین و صادق است. شما باید با رصد دقیق چالشها و مشکلات مردم بهویژه در شهرستان دشتستان، مطالبات مردمی را با شجاعت و عقلانیت مطالبه کنید و در عین حال، مانع از سوءاستفاده دشمنان از این روزنهها شوید. مطالبهگری باید اصلاحگرانه، به دور از سیاهنمایی و در جهت تقویت کارآمدی نظام باشد.
وی امیدآفرینی در مقابل پمپاژ یأس را سومین محور که باید سرلوحه فعالیت مجاهدان رسانه باشد عنوان کرد و افزود: توصیه موکد رهبر معظم انقلاب، حفظ و تقویت امید در دلهای مردم است. خبرنگاران باید راویان پیشرفت، ایثار، همدلی و حرکتهای جهادی باشند. قلمی که ناامیدی را ترویج کند، دانسته یا ندانسته در زمین دشمن بازی کرده است.
وی با اشاره به بر روحیه حماسی و گفتمان مقاومت تاکید کرد و افزود: امروز، روزِ انفعال نیست؛ روزِ ایستادگی، اقتدار و ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت است. رسانههای ما باید پژواک صدای اقتدار ملت ایران، خونخواهی مظلومان و شهدای مقاومت و تبیینکننده حتمی بودن وعده الهی در پیروزی جبهه حق باشند. لحن رسانه در برابر دشمنان باید محکم، حماسی و برآمده از موضع قدرت باشد.
وی در پایان، ضمن تشکر از تلاشهای شبانهروزی خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان دشتستان گفت: از خداوند متعال توفیق همگان را در مسیر جهاد تبیین و پاسداری از خون شهدا و آرمانهای انقلاب اسلامی تحت زعامت ولی امر مسلمین خواستارم.
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